Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. Küresel belirsizlikler, ABD’nin yeni yaptırım kararları ve jeopolitik gerilimler yatırımcıların güvenli liman arayışını etkilerken, ons altın kritik eşiğe dayandı. Son günlerde yaşanan sert gerilemenin ardından uzmanlar, altın yatırımcılarını dikkatli olmaya çağırıyor. Analistlere göre 4.000 dolar seviyesi altın için belirleyici olacak, bu eşik aşağı yönlü kırılırsa piyasalarda yeni bir satış dalgası başlayabilir.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Küresel piyasalarda geçtiğimiz günlerde ons altın fiyatında yaşanan yüzde 5’i aşan düşüş sonrası, fiyatların 4.000 dolar üzerinde tutunma çabası dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde yüzde 0,63 gerileyerek 4.099 dolardan kapanan ons, bu sabah saatlerinde 4.085 dolara yakın seviyelerde dengelenmeye çalışıyor. Trive Yatırım analistleri, kısa vadede 3.800 dolar desteğinin öne çıktığını, bu seviyenin altına inilmesi halinde yeni bir satış baskısının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

"YATIRIMCILAR İÇİN ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Trive Yatırım’ın yayımladığı raporda, son günlerde yaşanan düşüşlerin kar realizasyonu olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, “Ons altının 4.000 dolar altına sarkması durumunda 3.800 dolara kadar geri çekilme yaşanabilir. Ancak bu seviyeler yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabilir. 2026 yılı itibarıyla ons fiyatında 4.750 - 4.900 dolar bandı hedef olarak öne çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Yurt içinde ise spot piyasada gram altın 5.515 TL seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 5.910 TL ile tarihi zirvesini test eden gram fiyatı, ons altındaki düşüşe rağmen güçlü seyrini koruyor. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 5.920 TL, çeyrek altın ise 9.660 TL civarından satılıyor.

Uzmanlar, fiziki piyasa ile spot piyasa arasındaki farkın yüksek talep ve jeopolitik risklerin etkisiyle devam ettiğini belirtiyor. Piyasalar, önümüzdeki günlerde ABD ve Çin arasında yaşanacak diplomatik gelişmelere odaklanmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi