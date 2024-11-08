Uzmanından Kritik Uyarı: Kombilerde Bu Seviyenin Üzerine Çıkmayın
Kış aylarında evin sıcaklığını hem ekonomik hem de sıcaklık olarak uygun seviyede tutmak için kombi ayarları önemli bir rol oynar.
Kaynak: Haber Merkezi
Kombinin doğru sıcaklıkta çalıştırılması, enerjiden tasarruf sağlarken evin her köşesini yeterince ısıtarak rahat bir ortam oluşturur.
EN UYGUN KOMBİ AYARI HANGİSİ?
Uzmanlar, özellikle geniş alanlar için kombi sıcaklığının 55-60°C aralığında tutulmasını öneriyor. Havanın çok soğuduğu günlerde ise bu ayarın 70°C'ye çıkarılması, hem konforlu bir ısınma sağlar hem de doğalgaz tüketimini kontrol altında tutarak faturaların yükselmesini engeller.
BU DETAYA DİKKAT
Ortalama 20°C'lik bir oda sıcaklığına ulaşmak için kombiyi 55-60°C arasında ayarlamak uygundur. Ancak dış ortam sıcaklığı daha da düştüğünde, kombiyi 70°C’ye ayarlamak gerekebilir. Bu şekilde, evin ısınması etkili bir biçimde sağlanırken doğalgaz tüketimi de kontrollü sağlanır.
EKONOMİK VE KONFORLU KOMBİ AYARI İÇİN İPUÇLARI
Kombiler genellikle 30-35°C gibi düşük sıcaklıklarda çalıştırılabilir, ancak bu ayar evde üşümeden vakit geçirmek için yeterli olmayabilir. Evinizin salonunda 20°C sıcaklığa ulaşmak için kombiyi 55-60°C'de tutmak yeterli olur. Daha soğuk günlerde ise 70°C'ye çıkmak, evin ısısını korumak için etkili bir çözüm sağlar.