Uzmanından Kritik Uyarı: Kombilerde Bu Seviyenin Üzerine Çıkmayın

EKONOMİK VE KONFORLU KOMBİ AYARI İÇİN İPUÇLARI

Kombiler genellikle 30-35°C gibi düşük sıcaklıklarda çalıştırılabilir, ancak bu ayar evde üşümeden vakit geçirmek için yeterli olmayabilir. Evinizin salonunda 20°C sıcaklığa ulaşmak için kombiyi 55-60°C'de tutmak yeterli olur. Daha soğuk günlerde ise 70°C'ye çıkmak, evin ısısını korumak için etkili bir çözüm sağlar.