Uzmanından Kritik Uyarı: Kombilerde Bu Seviyenin Üzerine Çıkmayın

Kış aylarında evin sıcaklığını hem ekonomik hem de sıcaklık olarak uygun seviyede tutmak için kombi ayarları önemli bir rol oynar.

Kaynak: Haber Merkezi

Uzmanından Kritik Uyarı: Kombilerde Bu Seviyenin Üzerine Çıkmayın - Resim: 1

Kombinin doğru sıcaklıkta çalıştırılması, enerjiden tasarruf sağlarken evin her köşesini yeterince ısıtarak rahat bir ortam oluşturur.

EN UYGUN KOMBİ AYARI HANGİSİ?

Uzmanlar, özellikle geniş alanlar için kombi sıcaklığının 55-60°C aralığında tutulmasını öneriyor. Havanın çok soğuduğu günlerde ise bu ayarın 70°C'ye çıkarılması, hem konforlu bir ısınma sağlar hem de doğalgaz tüketimini kontrol altında tutarak faturaların yükselmesini engeller.

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Uzmanından Kritik Uyarı: Kombilerde Bu Seviyenin Üzerine Çıkmayın - Resim: 2

BU DETAYA DİKKAT

Ortalama 20°C'lik bir oda sıcaklığına ulaşmak için kombiyi 55-60°C arasında ayarlamak uygundur. Ancak dış ortam sıcaklığı daha da düştüğünde, kombiyi 70°C’ye ayarlamak gerekebilir. Bu şekilde, evin ısınması etkili bir biçimde sağlanırken doğalgaz tüketimi de kontrollü sağlanır.

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Uzmanından Kritik Uyarı: Kombilerde Bu Seviyenin Üzerine Çıkmayın - Resim: 3

EKONOMİK VE KONFORLU KOMBİ AYARI İÇİN İPUÇLARI

Kombiler genellikle 30-35°C gibi düşük sıcaklıklarda çalıştırılabilir, ancak bu ayar evde üşümeden vakit geçirmek için yeterli olmayabilir. Evinizin salonunda 20°C sıcaklığa ulaşmak için kombiyi 55-60°C'de tutmak yeterli olur. Daha soğuk günlerde ise 70°C'ye çıkmak, evin ısısını korumak için etkili bir çözüm sağlar.

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