Uzmanından Flaş Altın ve Dolar Uyarısı: Büyük Düşüş Olacak
Dünya, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasını beklerken, İslam Memiş'ten yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Memiş, dolar, altın ve diğer varlıklar hakkında açıklamada bulunarak sert düşüşlerin yaşanabileceğini belirtti.
Ekonomik analizleriyle dikkat çeken ve geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından takip edilen İslam Memiş, TV100’deki yazısında ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Memiş, bu verinin ardından piyasalarda dalgalanmaların yaşanabileceğine vurgu yaparak, yatırımcıları uyardı. Özellikle dolar karşısındaki varlıkların önemli ölçüde değer kaybedebileceğine işaret eden Memiş, temkinli olunması gerektiğini belirtti.
Memiş, yaptığı açıklamada, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “2024 yılı ortalaması 203 bin seviyesinde. 2022'de bu rakam 377 bin, 2023'te ise 251 bin olarak kaydedilmişti. İstihdam artışındaki bu yavaşlama, ekonomik normalleşmenin bir işareti olarak değerlendirilebilir. Ancak, sürdürülebilirlik için en az 181 binlik bir istihdam artışı gerekiyor. Aksi takdirde, 200 binin altına düşen ortalamalarla karşı karşıya kalabiliriz.”
Memiş, işsizlik oranındaki artışın da dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Nisan ayında %3,9 olan işsizlik oranının kademeli bir şekilde artarak %4,3 seviyesine ulaştığını hatırlatan Memiş, “Bu artış, piyasalarda paniğe neden oldu. Fed’in üzerindeki baskıyı artıran bu durum, işsizlik oranının Tarım Dışı İstihdam verisinden daha fazla önemsenmesine yol açabilir” dedi.
İşsizlik oranının yükselmeye devam etmesinin, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz indirimi baskısını artırabileceğini vurgulayan Memiş, “Eğer işsizlik oranı %4,00 seviyesine yaklaşırsa, Fed üzerindeki baskı azalabilir. Ancak %4,30 seviyelerinde kalması durumunda, Fed’e yönelik faiz indirimi baskısı daha da artacak” şeklinde konuştu.
Fed’in Eylül ayında gerçekleştireceği toplantıya da dikkat çeken Memiş, 18 Eylül’deki toplantıda 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının %45 seviyesinde olduğunu söyledi. ABD istihdam verilerinin, bu faiz indiriminin şiddetini belirleyeceğini ifade eden Memiş, olumlu verilerin 25 baz puanlık indirimi desteklerken, olumsuz verilerin 50 baz puanlık indirimi güçlendirebileceğini belirtti.
Son olarak yatırımcılara kritik bir uyarı daha yapan İslam Memiş, “Bugünün verileri sonrası dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler yaşanabilir. Yatırımcılar bu konuda dikkatli olmalı” diyerek, piyasadaki olası dalgalanmalara karşı uyanık olunması gerektiğini ifade etti.