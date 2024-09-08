Uzmanından Flaş Altın ve Dolar Uyarısı: Büyük Düşüş Olacak

Memiş, yaptığı açıklamada, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “2024 yılı ortalaması 203 bin seviyesinde. 2022'de bu rakam 377 bin, 2023'te ise 251 bin olarak kaydedilmişti. İstihdam artışındaki bu yavaşlama, ekonomik normalleşmenin bir işareti olarak değerlendirilebilir. Ancak, sürdürülebilirlik için en az 181 binlik bir istihdam artışı gerekiyor. Aksi takdirde, 200 binin altına düşen ortalamalarla karşı karşıya kalabiliriz.”