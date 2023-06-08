Uzmanından altına yatırım çağrısı: "Altın kötü gün dostudur"

Niğde Kuyumcular Derneği Başkanı Tamer Erdem, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirterek, "Kötü gün dostudur" dedi.

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Niğde Kuyumcular Derneği Başkanı Tamer Erdem, ‘‘Her zaman söylediğimiz gibi uzun vadeli olarak altın iyi bir yatırım aracıdır. Kötü gün dostudur’’ dedi.

Döviz kurlarında yükseliş devam ederken, altın fiyatları da tarihi zirvesini güncelledi. Düğün sezonun da açıldığı bu günlerde altının yükselişe geçtiğini söyleyen Niğde Kuyumcular Derneği Başkanı Tamer Erdem, vatandaşlara altın konusunda uyarılarda bulundu.

Erdem, "Biraz düşüş yaşamıştık ama tekrar yükselmeye devam ediyor. Bugün döviz ve altında sürprizle karşılaştık çok hızla yükseliş yaşandı. Altın 155 sınırına tekrar geldi, burayı 13 Mayıs'ta görmüştük. Her zaman söylediğimiz gibi uzun vadeli olarak altın iyi bir yatırım aracıdır. Kötü gün dostudur. Düğün sezonu açıldı ve düğünler de artış yaşanıyor. Bu tür sezonlarda da yükselişler yaşanıyor’" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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