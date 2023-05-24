Uzmanından altın yatırımcısına kritik seçim uyarısı
Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu. Yüksel, seçim belirsizliğinin altın fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.
Vatandaşın ‘güvenli’ yatırım aracı olarak gördüğü altın piyasası, seçimle birlikte güncel fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde yatırımcılara dikkat çeken Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel uyarılarda bulundu.
Türkiye hafta sonunda yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından piyasaların nasıl şekilleneceği merak konusu olurken DİKO Başkanı Mehmet Yüksel’den dikkat çeken altın uyarısı geldi.
Seçim haftasında piyasanın belirsizlik içerisinde olduğunu söyleyen Yüksel, vatandaşa altın yatırımının uzun vadede güzel kazançlar sağlayacağını açıkladı.
Seçim sürecinde aynı gün içerisinde altının ani hareketlerle yükselip inmesini belirsizliğe bağladığını ifade eden Yüksel, “Türkiye’deki seçimin ne olacağı altın fiyatlarının ne yönlü hareket edeceğini belirler. Hepimizin bildiği gibi altın sürekli piyasada satılan hem yatırım amacıyla hem süs anlamında sürekli vatandaşlarımızın talebi var."