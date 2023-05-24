Uzmanından altın yatırımcısına kritik seçim uyarısı

Seçim sürecinde aynı gün içerisinde altının ani hareketlerle yükselip inmesini belirsizliğe bağladığını ifade eden Yüksel, “Türkiye’deki seçimin ne olacağı altın fiyatlarının ne yönlü hareket edeceğini belirler. Hepimizin bildiği gibi altın sürekli piyasada satılan hem yatırım amacıyla hem süs anlamında sürekli vatandaşlarımızın talebi var."