Uzmanı verilerle açıkladı, rakam verdi: Altın fiyatlarında hiç duyulmamış tahmin!
Altın fiyatlarında hareketlilik son dönemde artarken tarihi zirvesine yaklaşan gram altın düşüş trendine geçti. Yaşanan gelişmeler sonrası ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, gram altın fiyatına ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu.
Mayıs başında uluslararası piyasalarda 2 bin 65 doları görerek tarihi zirvesine yaklaşan ons altın, ardından düşüş trendine geçti ve bin 935 dolar sınırına kadar geriledi.
Hafta kapanışı ise, bin 950 dolara yakın seviyelerden gerçekleşti.
Analistler, altında yaşanan son düşüşün 'alım fırsatı' olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.
"KIYMETLİ MADENLERDE GERİ ÇEKİLME YAŞANDI"
ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, "Ons altında 26 Mayıs işlemlerinde, hem 100 günlük ortalamanın olduğu hem de son iki ayın en düşük seviyelerine işaret eden trend desteği konumunda bulunan bin 935 dolar sınırına kadar gerileme yaşandı. ABD ekonomisinde ilk çeyrekte büyüme oranının yüzde 1,3 ile beklenti üzerinde gelmesi, ilk etapta faize ilişkin 'güvercin Fed' öngörülerini zayıflattı ve kıymetli madenlerde bir geri çekilme yaşandı" dedi.