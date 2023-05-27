Uzmanı verilerle açıkladı, rakam verdi: Altın fiyatlarında hiç duyulmamış tahmin!

"KIYMETLİ MADENLERDE GERİ ÇEKİLME YAŞANDI"

ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, "Ons altında 26 Mayıs işlemlerinde, hem 100 günlük ortalamanın olduğu hem de son iki ayın en düşük seviyelerine işaret eden trend desteği konumunda bulunan bin 935 dolar sınırına kadar gerileme yaşandı. ABD ekonomisinde ilk çeyrekte büyüme oranının yüzde 1,3 ile beklenti üzerinde gelmesi, ilk etapta faize ilişkin 'güvercin Fed' öngörülerini zayıflattı ve kıymetli madenlerde bir geri çekilme yaşandı" dedi.