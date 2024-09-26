Uzmanı Net Tarih Verdi: Gram Altın 4500 Lira olacak
Altın ve para piyasalarına ilişkin yorumlarıyla gündeme gelen İslam Memiş, gram altın yatırımcısına seslendi. Uzman isim, 2025 yılını işaret ettiği açıklamasında gram altının 4 bin 500 lirayı bulacağını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve döviz tahminleriyle adından sıkça söz ettiren uzman İslam Memiş, gram altının 2024 yılının sonuna kadar 3.500 TL seviyelerine düşebileceğini, ancak kısa vadede 4.500 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtti. Özellikle merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip eden Memiş, bu kararların piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açtığını ve altının geleceği üzerinde büyük etkisi olduğunu ifade etti.
YouTube kanalında yayımladığı son videosunda dikkat çekici açıklamalarda bulunan Memiş, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Gram altının 2025 yılında 4.500 TL seviyesini görebileceğini öngören ünlü ekonomist, faiz kararlarının altın fiyatları üzerindeki etkilerini vurgulayarak, "Piyasalarda büyük bir belirsizlik hakim. Çarşı pazar karıştı" yorumunu yaptı.
'ALIM FIRSATI DEVAM EDİYOR'
Altın ve piyasa analizleriyle bilinen İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararları öncesinde ons altın için önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, ons altının 2.900-2.920 dolar seviyelerine çıkabileceğini daha önce öngördüğünü hatırlatarak, şu anda 2.576 dolar civarında işlem gören ons altının hâlâ yatırım fırsatları sunduğunu ifade etti. FED’in faiz indirimi sonrası ons altının 2.616 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini belirten Memiş, yatırımcılara "alım fırsatı devam ediyor" mesajını yineledi.
GRAM ALTINDA YENİ HEDEF 4500 LİRA
Gram altın konusunda da isabetli tahminleriyle dikkat çeken Memiş, 2024 yılının son çeyreğinde gram altının 3.500 TL seviyelerini göreceğini bir kez daha vurguladı. 2025 yılına dair ise ons altın için 3.500 dolar bandında bir fiyatlama bekleyen ünlü ekonomist, bu artışın gram altını doğrudan etkileyeceğini ve 2025 yılında gram altının 4.500 TL seviyelerine yükseleceğini öne sürdü. Memiş, bu yükselişin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu da belirtti.
İslam Memiş, yaptığı açıklamasında, "İlk etapta beklentim bu yönde. Yani 3 bin 500 seviyesinde bir ons altın, 4 bin 500 lira seviyesinde bir gram altın 2025 yılında beni şaşırtmaz. Elindeki varlıklarının kıymetini bil, kaptırma. Seneye 4 bin 500 lira olacak diyorum. Seneye 4 bin 500 lira gram altında bekle" ifadelerini kullandı.
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