Uzmanı Net Tarih Verdi: Gram Altın 4500 Lira olacak

GRAM ALTINDA YENİ HEDEF 4500 LİRA

Gram altın konusunda da isabetli tahminleriyle dikkat çeken Memiş, 2024 yılının son çeyreğinde gram altının 3.500 TL seviyelerini göreceğini bir kez daha vurguladı. 2025 yılına dair ise ons altın için 3.500 dolar bandında bir fiyatlama bekleyen ünlü ekonomist, bu artışın gram altını doğrudan etkileyeceğini ve 2025 yılında gram altının 4.500 TL seviyelerine yükseleceğini öne sürdü. Memiş, bu yükselişin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu da belirtti.

İslam Memiş, yaptığı açıklamasında, "İlk etapta beklentim bu yönde. Yani 3 bin 500 seviyesinde bir ons altın, 4 bin 500 lira seviyesinde bir gram altın 2025 yılında beni şaşırtmaz. Elindeki varlıklarının kıymetini bil, kaptırma. Seneye 4 bin 500 lira olacak diyorum. Seneye 4 bin 500 lira gram altında bekle" ifadelerini kullandı.



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