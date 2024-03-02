Uzmanı kaynağını madde madde açıkladı, emekli maaşına zammı işaret etti!
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, en düşük emekli maaşlarında artış yapılması için kaynağını açıkladı. Çelik, "En düşük emekli aylığında 5 bin TL artış mümkün" dedi.
Aylık artışları enflasyona göre belirlenen işçi ve Bağkur emeklileri ise 2023'ün ikinci 6 ayına ait yüzde 37,57 enflasyon oranında zam aldı.
Ancak yaşanan ekonomik kriz, emeklileri her geçen gün açlık ve yoksulluğa sürüklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, memur emekli maaşı ile eşitlenerek yüzde 49,25'e yükseltildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi.
ERDOĞAN NE DEDİ?
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesi sonrası geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Bütçede emekli maaşları için ayrılan pay 3 trilyon liraya yakın. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeter mi? Değil. Devlet ve millet olarak daha çok çalışacak ve ortaya çıkacak kazançtan da emeklilerimize hak ettiklerini vereceğiz."
KAYNAK YOK İDDİASI
Ayrıca emekli maaşlarına ilişkin Erdoğan, ekonominin hesap- kitap işi olduğunu, devletin gelir ve giderleri arasındaki dengenin korunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin karşılıksız gelir kaynaklarına sahip olmadığını belirtti.
"KAYNAK VAR, 5 BİN TL ARTIŞ MÜMKÜN"
Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından "Emekliler için kaynak var, irade ve tercih yok" diyen Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, madde madde şu ifadelere yer verdi:
"1- Mevcut bütçe büyüklükleri içinde bile en düşük yaşlılık (emekli) aylığının 15.000 TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artış mümkün,
2️- Bütçeden SGK'ye aktarılan kaynakların bütçeye oranı 2008'den bu yana uzun yıllar yüzde 15-20 aralığında seyretti,
3️- 2024 bütçesiyle bunu yüzde 10'a çekmeye çalışıyorlar. 2024'te bütçeden SGK'ye transfer için ayrılan kaynak 1,2 trilyon lira,
4️- 16 milyon emekliye ve hak sahibine 5 bin TL artış yapmanın yıllık maliyeti yaklaşık 900 milyar liradır,
5️- Bütçeden SGK'ye aktarılan kaynak yüzde 17 olursa emeklilere 5 bin lira zam yapılabilir. 2008 sonrasında çok daha yüksek oranlarda kaynak aktarmak mümkün oldu. Şimdi neden yüzde 10'a düşürüyorsunuz?
6️- Kaynak var. Geçmiş yıllarda bütçeden SGK'ye aktarılan oran korunursa kaynağın lafı olmaz!"
Emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin bütçeden SGK'ye ayrılan kaynağı gösteren tabloyu gösteren Çelik, "Meraklısı için ayrıntılar tabloda" dedi.
*Çelik'in paylaştığı tablo yukarıda belirtilmiştir.
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