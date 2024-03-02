Uzmanı kaynağını madde madde açıkladı, emekli maaşına zammı işaret etti!

"Bütçede emekli maaşları için ayrılan pay 3 trilyon liraya yakın. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeter mi? Değil. Devlet ve millet olarak daha çok çalışacak ve ortaya çıkacak kazançtan da emeklilerimize hak ettiklerini vereceğiz."