Uzmanı Kara Haberi Verdi: Emekliler Bu Şekilde Daha Az Maaş Alacak

Türk-İş'in Temmuz ayı raporuna göre, Ankara'da dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması 19 bin 234 TL olarak hesaplanırken, yoksulluk sınırı ise toplamda 62 bin 652 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 24 bin 901 TL olarak belirlendi. Ancak, emekli maaşları bu rakamların çok altında kalıyor; milyonlarca emekli, 12 bin 500 TL maaşla geçinmeye çalışıyor.