Uzmanı Kara Haberi Verdi: Emekliler Bu Şekilde Daha Az Maaş Alacak
2025 yılı itibarıyla emeklilerin yaşam koşulları daha da zorlaşacak. Çalışma yaşamı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, 2025 yılında emekli olacak kişilerin, 2024'te emekli olanlara kıyasla yüzde 30-35 oranında daha düşük maaş alacağını açıkladı. İşte emeklilik sistemindeki bu önemli ayrıntılar...
Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilik maaşlarıyla ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Çelik, 2024'ün ikinci yarısında emekli olanların, 2025'te emekli olacaklara göre ömür boyu daha yüksek maaş alacağını belirterek, bu durumun emeklilik sistemindeki eşitsizlikleri ortaya çıkardığını vurguladı.
Türk-İş'in Temmuz ayı raporuna göre, Ankara'da dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması 19 bin 234 TL olarak hesaplanırken, yoksulluk sınırı ise toplamda 62 bin 652 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 24 bin 901 TL olarak belirlendi. Ancak, emekli maaşları bu rakamların çok altında kalıyor; milyonlarca emekli, 12 bin 500 TL maaşla geçinmeye çalışıyor.
Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilik sisteminde ciddi bir eşitsizliğe dikkat çekerek, "2024'ün ikinci yarısında emekli olanlar, 2025'te emekli olacaklara kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek maaş alacak. Bu fark, emeklilik sistemindeki adaletsizlikleri gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.
Çelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki değişikliklerin ve emeklilik sistemindeki dengesizliklerin bu soruna neden olduğunu belirtti. Aylık bağlama oranlarının ve güncelleme katsayılarının düşürülmesi ise bu adaletsizliklerin başında geliyor.