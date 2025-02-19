Uzmanı ‘Gram Altına İştah Var’ Dedi, Canlı Yayında Açıkladı: Büyük Kazandıracak
Altın piyasasında son dönemde hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Fiyatlar ardı ardına rekor kırarken, yatırımcılar ve altına yatırım yapmayı planlayanlar kritik bir dönemeçte. Peki, altın almak için doğru zaman mı? Yoksa beklemek daha mı mantıklı? Altın fiyatlarında yeni zirveler görülecek mi? İşte gram altın piyasasına dair son değerlendirmeler ve fiyat beklentileri...
Kaynak: CNN Türk
Altın yatırımcıları, her güne farklı fiyat seviyeleriyle uyanırken, piyasalardaki belirsizlik kafaları karıştırmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda merkez bankalarının altına olan talebi artarken, yatırımcılar "altın yönünü nereye çevirecek?" sorusunun yanıtını arıyor. Dünya çapında büyük bankalar da altın fiyatlarına dair önemli tahminlerde bulunurken, elinde altın bulunduranlar ve yeni yatırım yapmayı düşünenler için kritik karar aşaması başladı.
CNN Türk yayınında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin, altın fiyatlarıyla ilgili şu önemli açıklamalarda bulundu:
"Aslında baktığımız zaman yatırımcının kafası çok karıştı. Elinde parası olup altına zamanında giremeyenler için büyük bir hayal kırıklığı var. Ama şunu söylemekte fayda var; tüm dünya piyasalarından altına ciddi anlamda bir talep var, özellikle merkez bankaları üzerinde. Ve bireysel yatırımcı da aslında fiyatı anın tadını çıkartarak almakta haklı. Çünkü altın aslında orta ve uzun vadede kazandıran bir yatırım aracıdır. Onun için bekleyerek bu altından kar elde edebilirler.
ALTINA İŞTAH VAR
Altına genel anlamda büyük bir iştahın olduğunu ve küresel risklerin de bu durumu etkilediğini belirten Dr. Zekeriya Şahin, “Altına bir iştah var. Çünkü halen devam eden o bir takım riskler işte Amerika'nın Ukrayna savaşı üzerinden Avrupa ile karşı karşıya gelmesi, işte biliyorsunuz Ortadoğu'da İsrail Filistin durumları ve küresel ticaret savaşlarının artık start almasıyla birlikte insanlarda, bireysel yatırımcılarda da bir iştah olmakla birlikte devletler de kendi rezervlerini doldurabilmek adına ciddi anlamda iştahlı davranıyorlar” ifadelerini kullandı.
ALTIN FİYATLARI DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?
Piyasalardaki mevcut verilere bakıldığında, uzmanlar altının kısa vadede dalgalı bir seyir izleyeceğini ancak uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini öngörüyor. Merkez bankalarının talebi, küresel belirsizlikler ve enflasyon baskısı, altın fiyatlarını destekleyen ana etkenler arasında yer alıyor.
Yatırımcılar için en kritik soru ise şu an altın almak için doğru zaman mı, yoksa beklemek mi daha mantıklı? Uzmanlar, kısa vadeli düşüşlerde alım fırsatları oluşabileceğini ancak uzun vadede altının güçlü kalmaya devam edeceğini belirtiyor.