Uzmanı ‘Gram Altına İştah Var’ Dedi, Canlı Yayında Açıkladı: Büyük Kazandıracak

CNN Türk yayınında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin, altın fiyatlarıyla ilgili şu önemli açıklamalarda bulundu:

"Aslında baktığımız zaman yatırımcının kafası çok karıştı. Elinde parası olup altına zamanında giremeyenler için büyük bir hayal kırıklığı var. Ama şunu söylemekte fayda var; tüm dünya piyasalarından altına ciddi anlamda bir talep var, özellikle merkez bankaları üzerinde. Ve bireysel yatırımcı da aslında fiyatı anın tadını çıkartarak almakta haklı. Çünkü altın aslında orta ve uzun vadede kazandıran bir yatırım aracıdır. Onun için bekleyerek bu altından kar elde edebilirler.