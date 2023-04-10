Uzmanı duyurdu: Bayram öncesi EYT'liye kötü haber!
Prof. Dr. Aziz Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması sonrası, 'Başvuran bütün EYT'lilerin aylıkları bayram öncesinde ödenebilir mi?' sorusuna yanıt verdi. Çelik, "Umarım öyle olur, umarım tüm aylıklar bağlanır ama oldukça zor" diyerek, nedenlerini tek tek sıraladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gözler, ilk maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Düzenleme çerçevesinde 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı ve yaklaşık 1 milyon 500 bini aşkın başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.
EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağını ilişkin geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi.
"MAYIS AYI İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"
Bilgin, "Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 bin. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimizin, emekliliği hak edenlerin maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"OLDUKÇA ZOR"
"Emekli maaşlarını almak isteyen EYT'lilerin aylıkları bayram öncesinde ödenebilir mi?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Aziz Çelik, "Umarım öyle olur, umarım tüm aylıklar bağlanır ama oldukça zor" diyerek, nedenlerini tek tek sıraladı.