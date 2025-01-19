Uzmanı açıkladı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Olanlar Yaşadı! Emekli Bayram İkramiyesinde 10 Bin Lira Müjdesi

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından gözler şimdi de bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekli vatandaşlar, mart ayının sonunda hesaplara yatması beklenen Ramazan Bayramı ikramiyelerinin zamlı olarak ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerle ilgili zam beklentileri artarken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. 2025 yılında ikramiyelerde önemli bir artış olabileceğini belirten Yılmaz, beklentilerin nedenlerini ve tahmin ettiği rakamları açıkladı.