Uzmanı açıkladı: Merkez Bankası'nın dolar kuru ve enflasyon tahmini ne kadar inandırıcı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesi amacıyla aylık olarak yayımlanmaktadır.

Son olarak Merkez Bankası, 68 katılımcının yanıtlarından elde edilen sonuçlarda katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,52 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi ise, 37,75 TL oldu.

ENFLASYON VE DOLAR KURU TAHMİNİ NE KADAR İNANDIRICI?

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından yıllara göre Merkez Bankası'nın enflasyon ve dolar kuru beklentisini paylaşan Ekonomist Mustafa Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

"Piyasa beklentilerini yansıttıkları var sayılan TCMB anketine katılan 70 finansçı, 2023 başlarken yıl sonunda TÜFE yüzde 40, dolar 23 TL olur demişler. Yıl, yüzde 65 TÜFE, 30 TL dolar ile bitmiş. 2024 başlarken TÜFE yüzde 40, dolar 40 TL olur demişler. Yıl ortasında TÜFE yüzde 43, dolar 38 olur diyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem