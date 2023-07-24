Uzmanı açıkladı: Memura seyyanen zam ne zaman yatacak?
Memur ve emekli maaşına zammı içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükselirken, seyyanen zammın ne zaman yatacağı gündeme geldi. Konuya ilişkin Prof. Dr. Aziz Çelik, "14 günlük fark olmayacak" dedi.
Memur maaşı Temmuz ayı zamları şekillendi. 6 aylık enflasyon verileriyle hesaplanan memur, memur emeklisi ve emekli aylıklarının zam oranı belli oldu.
Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde belirlenen toplu sözleşme oranına 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor.
2023 Ocak döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz zammı yüzde 6 olarak belirlenmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.