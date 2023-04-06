Uzmanı açıkladı: Kılıçdaroğlu, emekli bayram ikramiyesi vaadini gerçekleştirebilir mi?
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli bayram ikramiyesi vaadini değerlendirdi. Kozanoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun emeklilere 15 bin TL ödeme vaadini bir ulufe olarak görmemek lazım" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum” notuyla Twitter hesabında emeklilere yönelik vaadini açıkladı.
Kılıçdaroğlu, "Emeklilerin bayram ikramiyesi 8 bin 500 liradır. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin TL yatırılacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım" dedi.
"ULUFE OLARAK GÖRMEMEK LAZIM"
Kılıçdaroğlu'nun emekli bayram ikramiyesini vaadini sosyal medya hesabından değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Kılıçdaroğlu'nunn emeklilere 15 bin TL ödeme vaadini bir ulufe olarak görmemek lazım. Bu gelir dağılımını iyice yoksullaşan emeklilere yönelik düzeltme anlamında doğru bir adım. Böylelikle düşük maaşlılar yılda 14 maaş alacak. Yüksek maaşlıların ise geliri iyileşecek. Talep de canlanacak" dedi.
Paylaşımının devamında emekli bayram ikramiyesine ilişkin hesap yapan Kozanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"-Emekli sayısı:15,6 milyon,
- Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği fark:13 bin TL,
- Toplam: 202,8 milyar TL eder,
- 2022 GSYH: 15 trilyon TL
- Bunun sadece yüzde 1,35’i,
- 2018’de asgari ücret: 1603 TL
- Bayram ikramiyesi: 1000 TL
- Yani yüzde 62’si
- Bugün asgari ücret: 8500 TL
- Bayram İkramiyesi yüzde 23,5’i
- Sonuç: Kolaylıkla ödenebilir"