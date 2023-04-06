Uzmanı açıkladı: Kılıçdaroğlu, emekli bayram ikramiyesi vaadini gerçekleştirebilir mi?

"ULUFE OLARAK GÖRMEMEK LAZIM"

Kılıçdaroğlu'nun emekli bayram ikramiyesini vaadini sosyal medya hesabından değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Kılıçdaroğlu'nunn emeklilere 15 bin TL ödeme vaadini bir ulufe olarak görmemek lazım. Bu gelir dağılımını iyice yoksullaşan emeklilere yönelik düzeltme anlamında doğru bir adım. Böylelikle düşük maaşlılar yılda 14 maaş alacak. Yüksek maaşlıların ise geliri iyileşecek. Talep de canlanacak" dedi.