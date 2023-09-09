Uzmanı açıkladı: İkinci emeklilikte dikkat çeken tehlike!

"Finansal İstikrar” başlığının “Politika ve Tedbirler" kısmında yer alan maddelere göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon türleri yeniden tasarlanacak, “Otomatik Katılım Sistemi”nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.