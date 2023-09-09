Uzmanı açıkladı: İkinci emeklilikte dikkat çeken tehlike!
Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan ikinci emeklilik düzenlemesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çelik, "Bu model kıdem tazminatının ortadan kaldırılması ve bireysel sigorta primine dönüşmesine yol açabilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) 6 Eylül Çarşamba günü açıkladı.
Türkiye ekonomisinin üç yılının öngörüldüğü programda, emeklilik ve kıdem tazminatı konusunda getirilecek düzenlemeler de yer aldı.
"Finansal İstikrar” başlığının “Politika ve Tedbirler" kısmında yer alan maddelere göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon türleri yeniden tasarlanacak, “Otomatik Katılım Sistemi”nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.
"CİDDİ BİR TEHLİKE"
İkinci emekliliğe ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "OVP'de yer alan ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek tamamlayıcı emeklilik sistemi hedefi sosyal güvenlik sistemi ve kıdem tazminatı için ciddi bir tehlike" dedi.