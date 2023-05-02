Uzmanı açıkladı: Altın fiyatları için yol ayrımı ve kritik tahmin!
Altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilirken, Fed’den gelecek mesajlarla bir kırılım yaşanabileceği beklentiler arasında gücünü koruyor. Gelişmeler öncesi uzmanı, altın fiyatları üzerinde yaşanabilecek olası senaryoları sıraladı.
Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündemi fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin altın fiyatları yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
FİYATLANMALAR DEĞİŞEBİLİR
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların yarınki gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.
"SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR"
Gelişmeler öncesi altın fiyatlarında yaşanabilecek tüm gelişmeleri ve olası senaryoları Ekonomim'den Şenay Zeren' değerlendiren Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk, "Bu süreçte ons altın 12-13 işlem günüdür kabaca 1970 ile 2010 dolar seviyeleri arasında gidip geldi. Yarın akşamki Fed toplantısı piyasalarda yeniden oynaklık yaratabilir. Fed çok büyük ihtimalle son kez 25 baz puan faiz artırımı yapıp Mart 2022’de başladığı faiz artırım sürecine son verecek. Tabii bu durum bir süredir piyasa tarafından beklenen ve fiyatlanan bir durum olduğu için sürpriz olmayacaktır" dedi.