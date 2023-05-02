Uzmanı açıkladı: Altın fiyatları için yol ayrımı ve kritik tahmin!

"SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR"

Gelişmeler öncesi altın fiyatlarında yaşanabilecek tüm gelişmeleri ve olası senaryoları Ekonomim'den Şenay Zeren' değerlendiren Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk, "Bu süreçte ons altın 12-13 işlem günüdür kabaca 1970 ile 2010 dolar seviyeleri arasında gidip geldi. Yarın akşamki Fed toplantısı piyasalarda yeniden oynaklık yaratabilir. Fed çok büyük ihtimalle son kez 25 baz puan faiz artırımı yapıp Mart 2022’de başladığı faiz artırım sürecine son verecek. Tabii bu durum bir süredir piyasa tarafından beklenen ve fiyatlanan bir durum olduğu için sürpriz olmayacaktır" dedi.