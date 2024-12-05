Uzman Tesisatçı ‘Bir Anda Binlerce Lira Masraf Çıkabilir’ Diyerek Uyardı: Tesisat ve Sayaçlara Sakın Bunu Yapmayın!

SAKIN SICAK SU DÖKÜP ATEŞ TUTMAYIN

Donmuş sayaç ya da borulara ateş tutmak veya sıcak su dökmek gibi yaygın ancak yanlış yöntemler, tesisatın zarar görmesine neden olabilir. Uzmanlar, bunun yerine sayaçların yün gibi yalıtım malzemeleriyle kaplanarak korunmasının daha doğru bir yaklaşım olduğunu vurguluyor.

Alınan bu tür basit tedbirlerle, hem tesisat sisteminizi koruyabilir hem de soğuk havaların etkisini en aza indirebilirsiniz. Uzman görüşlerini dikkate almak maddi zararları da en aza indirmek için büyük önem taşıyor.