Uzman Tesisatçı ‘Bir Anda Binlerce Lira Masraf Çıkabilir’ Diyerek Uyardı: Tesisat ve Sayaçlara Sakın Bunu Yapmayın!
Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok şehirde don ve buzlanma vakaları artış gösteriyor. Kış mevsimi tesisat ve sayaçları da etkilemeye başlarken, uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı.
Kaynak: İHA
Uzmanlar, donan tesisat ve sayaçlara yönelik yanlış müdahalelerin ciddi zararlar doğurabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.
Türkiye’nin en soğuk bölgelerinden doğu bölgelerimizde gece sıcaklıkları eksi 10 dereceleri buluyor. Bu durum, günlük hayatı olumsuz etkilerken özellikle şebeke suyu tesisatları için büyük bir risk oluşturuyor. Yetkililer, donan sayaç ve borulara ateş tutulmaması gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.
BU YÖNTEMLE TESİSATTAKİ SULAR DONMUYOR
Uzmanlar, çok soğuk gecelerde tesisatın donmaması için alınabilecek küçük önlemlerin büyük sorunların önüne geçebileceğini belirtiyor. Su borularında suyun sürekli hareket etmesini sağlamak için muslukların bir miktar açık bırakılması öneriliyor. Bu yöntemle suyun donma ihtimali büyük ölçüde azalıyor.
SAKIN SICAK SU DÖKÜP ATEŞ TUTMAYIN
Donmuş sayaç ya da borulara ateş tutmak veya sıcak su dökmek gibi yaygın ancak yanlış yöntemler, tesisatın zarar görmesine neden olabilir. Uzmanlar, bunun yerine sayaçların yün gibi yalıtım malzemeleriyle kaplanarak korunmasının daha doğru bir yaklaşım olduğunu vurguluyor.
Alınan bu tür basit tedbirlerle, hem tesisat sisteminizi koruyabilir hem de soğuk havaların etkisini en aza indirebilirsiniz. Uzman görüşlerini dikkate almak maddi zararları da en aza indirmek için büyük önem taşıyor.