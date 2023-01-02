Uzman isimden gram altında rekor tahmini: Bu senaryo gerçekleşirse...
Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün analizine göre altında bu yıl rekor seviye görülebilir.
Geçtiğimiz yıl altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıları ‘2023’te altın fiyatları ne olur?’ sorusunun cevabını aramaya yöneltti. Ons altın fiyatları 2022’ye 1792 dolar seviyelerinden başlarken 1814 dolar seviyelerinden yılı kapattı.
İç piyasada sene başında 803 TL olan gram altın ise yıl sonuna doğru tüm zamanların rekorunu kırarak 1110 TL seviyesinin de üzerine yükseldi.
Ons altının bir yıllık getirisinin yüzde 1,2, gram altının ise yüzde 37 olduğunun altını çizen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın, dolar ve TL bazında ne yazık ki enflasyona karşı yatırımcısını koruyamadı” dedi.
Ekonomim.com'dan Berfin Çipa'nın haberine göre; Yıldırımtürk, gram altın fiyatlarındaki yükselişin ise yüzde 36’sının Dolar/TL’deki yükselişten kaynaklandığının altını çizdi. 2023'te gram altında beklenen fiyatı açıkladı.