Uzman İsimden 'Altın' Uyarısı: Sadece 24 Saatiniz Kaldı, Hazırlığa Başlayın

TV 100’de yaptığı yorumlarda, yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle belirten Memiş, ons altında ani bir yükseliş trendinin başlayabileceğine dikkat çekti.



Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni hafta itibarıyla altın piyasasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Ons altının 2 bin 470 dolar seviyelerine gerilemesinin yatırımcılar için kritik bir alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, özellikle Ekim sonu ve Kasım başında ons altının 2 bin 600 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Kaynak: Gerçek Gündem