Uzman İsimden AKP'li Elitaş'a EYT Yanıtı: 75 Bin TL Emekli Aylığı Alıyormuşsunuz!

Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hesabına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çelik, "Ey EYT'liler Elitaş'a göre ayda yaklaşık 75 bin lira emekli aylığı alıyormuşsunuz" dedi.

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Uzman İsimden AKP'li Elitaş'a EYT Yanıtı: 75 Bin TL Emekli Aylığı Alıyormuşsunuz!

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dün CNN Türk canlı yayınında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin maliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elitaş, "EYT ile ilgili kısım, EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar. 6 Şubat depreminin Türkiye'ye imalat maliyeti 60 milyar dolar. Toplumda bir konses oluştu. Kimse itiraz etmedi. 2023 yılında 2,5 milyon kişi emekli olabilecekti. 2028 yılında da 4.8 milyon kişiye çıkacaktı. Muhtemelen şu an 3 milyona yakın kişi EYT'den emekli oldu. Erken emeklilik için kimse itiraz etmedi. Medya bile EYT ne zaman çıkacak dedi. 85 milyon dedi ki 4,5 milyon insanın erken emekli olmasından dolayı maliyeti hep birlikte ödeyeceğiz dediler. 85 milyon erken emekliliğin bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler, onu hayata geçirmeye çalışacağız dediler" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ OKUMADINIZ"

EYT'nin maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu iddia eden Elitaş'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Mustafa Elitaş'a göre EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolarmış! Yanlış okumadınız. EYT'nin 5 yıllık maliyeti üç yüz milyar ABD dolarıymış! Ya sayı saymasını bilmiyorlar, ya sayı saymasını bilmiyorlar! Bu hesaba göre EYT'liler ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım" dedi.

Uzman İsimden AKP'li Elitaş'a EYT Yanıtı: 75 Bin TL Emekli Aylığı Alıyormuşsunuz! - Resim : 1

"YAKLAŞIK 75 BİN TL EMEKLİ AYLIĞI ALIYORMUŞSUNUZ"

Çelik, "300 milyar dolar/5 yıl =60 milyar dolar! Yani yıllık EYT maliyeti maliyet 60 milyar dolar diyor Elitaş! 60 milyar dolar x 33 TL= 2 trilyon TL eder! Ortalama yıllık EYT maliyeti 2 trilyon TL üzerinden şimdi 2024 için bir hesap yapalım: Yıllık 2 trilyon/12 ay=165 milyar TL (aylık EYT maliyeti) 5 yıllık ortalamada yaklaşık 2,2 milyon EYT'li olduğunu varsayarsak 2024 yılında EYT'li emeklilere ayda en az 75 bin TL ödeniyor olması lazım. 165 milyar lira/2,5 milyon EYT'li= 75 bin TL (bayram ikramiyeleri dahil) Ey EYT'liler Elitaş'a göre ayda yaklaşık 75 bin lira emekli aylığı alıyormuşsunuz! Ülke ekonomisini de bu hesapla mı yönetiyorsunuz? Palavra, gerçek dışı bir maliyet hesabı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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