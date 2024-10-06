Uzman İsimden 24 Saat Uyarısı: Altın İçin Kritik Hafta Başlıyor! Bu Rakama Ulaşacak
Ekim ayının ilk haftasında altın piyasalarında büyük hareketlilik yaşandı. İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısının küresel piyasalarda yarattığı endişeler ve Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verileri, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.
Kaynak: Ekonomim
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarının bu gelişmelere nasıl tepki vereceğini ve önümüzdeki haftada altın piyasasının ne yönde hareket edeceğini değerlendirdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları değerlendirdi. Yıldırımtürk, yatırımcıların hafta sonu riski almak istememesi nedeniyle altın fiyatlarında yeniden bir yükseliş gözlendiğini ifade etti.
Ekonomim'den Deniz Bilgin'e konuşan Yıldırımtürk, "Rakamsal olarak söylemek gerekirse altın fiyatları, istihdam verileri açıklandıktan sonra 2.638 dolarlara kadar geldi. Burası kısa süreli teknik destek seviyesiydi. Buradan da tekrar 2.655 dolar seviyesini geldi" dedi.
FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?
Yıldırımtürk, ekim ayının ikinci haftasında önemli bir jeopolitik gelişme yaşanmadığı takdirde altın fiyatlarının bir miktar gerileyebileceğini öngördü. Özellikle 2.638 dolar seviyesinin kırılması durumunda, altının ons bazında 2.610 dolara kadar geri çekilebileceğini belirten Yıldırımtürk, "Ancak bu fiyatların gerileyeceği anlamına gelmez, bir düzeltme hareketi gerçekleşmiş olur" dedi. Ancak 2.665 dolar seviyesinin aşılması halinde fiyatların tekrar 2.670 dolara yükselebileceğini vurguladı.
İÇ PİYASADA MAKAS GENİŞ
Yıldırımtürk, iç piyasada ithalatta yaşanan azalma nedeniyle dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fiyat farkının giderek açıldığını da belirtti. "Dışarıda altın fiyatları 2.638 dolar/ons seviyesine inse de iç piyasada kilogramda 4.500 dolarlık fark devam ediyor. Bu da yaklaşık 120 dolar/ons demek" diye ekledi.
ALTIN YÜKSELİRSE BU FİYATA GELECEK
Önümüzdeki günlerde ithalat yapılması durumunda bu farkın daralabileceğini söyleyen Yıldırımtürk, "Önümüzdeki günlerde ithalat yapılırsa, o zaman bir miktar altın girişi olduğundan bu farkın önce 4.000 sonra 3.500 dolar seviyesine ineceğini tahmin ediyorum. Fark daralır ve dış piyasada altının 2.600 dolar/ons seviyesine indiği senaryoda iç piyasada 3.000 TL seviyeleri belki 2.975-2950 TL seviyeleri görülebilir. Fiyatların yükseldiği senaryoda 3.100 TL seviyelerini göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.
NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir.