Uzman İsimden 24 Saat Uyarısı: Altın İçin Kritik Hafta Başlıyor! Bu Rakama Ulaşacak

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Yıldırımtürk, ekim ayının ikinci haftasında önemli bir jeopolitik gelişme yaşanmadığı takdirde altın fiyatlarının bir miktar gerileyebileceğini öngördü. Özellikle 2.638 dolar seviyesinin kırılması durumunda, altının ons bazında 2.610 dolara kadar geri çekilebileceğini belirten Yıldırımtürk, "Ancak bu fiyatların gerileyeceği anlamına gelmez, bir düzeltme hareketi gerçekleşmiş olur" dedi. Ancak 2.665 dolar seviyesinin aşılması halinde fiyatların tekrar 2.670 dolara yükselebileceğini vurguladı.

İÇ PİYASADA MAKAS GENİŞ

Yıldırımtürk, iç piyasada ithalatta yaşanan azalma nedeniyle dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fiyat farkının giderek açıldığını da belirtti. "Dışarıda altın fiyatları 2.638 dolar/ons seviyesine inse de iç piyasada kilogramda 4.500 dolarlık fark devam ediyor. Bu da yaklaşık 120 dolar/ons demek" diye ekledi.