Uzman İsim Tarih Verdi! Gram Altın 1600 Lira Birden Değişecek

GRAM ALTIN 4 BİN 500 TL OLACAK

2024 yılının son çeyreği başlamadan bir iddiada bulunacağını aktaran Memiş, 2025 yılında 3 bin 3 bin 500 dolar aralığında bir ons altın beklediğini ifade ederken, Gram altın tarafında ise 4 bin-4 bin 500 lira aralığında bir hareketlenme beklediğini açıkladı.

Memiş, şu ifadelere yer verdi:

“3 bin 500 seviyesinde bir ons altın, 4 bin 500 lira seviyesinde bir gram altın 2025 yılında beni şaşırtmaz. Elindeki varlıklarının kıymetini bil, kaptırma. Seneye 4 bin 500 lira olacak diyorum. Seneye 4 bin 500 lira gram altında bekle”

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.