Uzman İsim Tarih Verdi! Gram Altın 1600 Lira Birden Değişecek
Piyasa uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken, gram altın için şaşırtan bir tahminde bulundu. Memiş, gram altının 4 bin 500 lira olacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararanlarının ardından piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, dolar, borsa, altın ve gümüş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken gram altının 4500 lira seviyelerini göreceğini belirtirken tarih verdi.
3 BİN 3 BİN 500 LİRA SEVİYESİNİ GÖRECEK
Ons altında beklediği çekilmeleri göremeyeceğini açıklayan Memiş, “Gram altında kısa vadede takip edeceğim bant arılığı aşağıda 2 bin 800 lira yukarıda 2 bin 900 lira seviyesi” ifadelerine yer verdi. Memiş, eylül ayının gelmesiyle beraber rekor tazelenmesi yaşayan gram altının bu ayda 2 bin 905 lira seviyesine kadar yükseldiğini açıkladı. Gram altında yıl sonu tahminini aktaran Memiş, “9 aydır söylüyorum 3 bin 3 bin 500 lira seviyesi ile alakalı beklentim devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
GRAM ALTIN 4 BİN 500 TL OLACAK
2024 yılının son çeyreği başlamadan bir iddiada bulunacağını aktaran Memiş, 2025 yılında 3 bin 3 bin 500 dolar aralığında bir ons altın beklediğini ifade ederken, Gram altın tarafında ise 4 bin-4 bin 500 lira aralığında bir hareketlenme beklediğini açıkladı.
Memiş, şu ifadelere yer verdi:
“3 bin 500 seviyesinde bir ons altın, 4 bin 500 lira seviyesinde bir gram altın 2025 yılında beni şaşırtmaz. Elindeki varlıklarının kıymetini bil, kaptırma. Seneye 4 bin 500 lira olacak diyorum. Seneye 4 bin 500 lira gram altında bekle”
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.