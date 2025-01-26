Uzman İsim Konutta Kopacak Tufanın Tarihini Verdi: Tapuda Kaçırılmayacak Fırsat Dönemi Başlıyor
Ev sahibi olmak isteyenlerin merakla takip ettiği emlak piyasasında 2024 yılı adeta bir dönüm noktası oldu. Uzman isim, 2025’te konutta yaşanacakları açıkladı.
Kaynak: Kanal D
Uzmanlar, bu yılın konut alımı için fırsatlarla dolu geçtiğini belirtirken, gözler 2025 yılında konut piyasasında yaşanacaklara çevrildi. Faiz oranlarında olası bir düşüş ve inşaat firmalarının sunduğu kampanyalar, sektörde hareketliliği artıran faktörler arasında yer aldı.
SATIŞLAR REKOR KIRDI
Türkiye genelinde 2024 yılı boyunca 1 milyon 478 bin konut satışı gerçekleşirken, Aralık ayında 212 bin 637 satışla son 36 ayın en yüksek aylık satışı kaydedildi. Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, 2024 yılındaki fiyat düşüşlerinin alıcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirterek, “2024'te yüzde 25 - yüzde 30 gibi oluşan fiyatlar üstünden bir düşüş yaşadık biz. Bu da alıcıya cazip geldi. Toplam satışlar içinde yaklaşık yüzde 80'e kadar tekabül eden bir yüzdeyle ikinci el konutlar satıldı” dedi.
2025 DAHA HAREKETLİ OLABİLİR
Emlak piyasasında 2025 yılına yönelik beklentiler ise oldukça olumlu. Aşa, “Eğer bu faiz düşüşü gerçekleşirse uygun buna finans koşulu bulduğunuz zaman satışlar oldukça yükselir yani. Belki 2024'ü bile geçebiliriz” ifadelerini kullandı.
GÖZLER 2025 YILINDA
2024 yılı boyunca yaşanan hareketliliğin ardından, 2025 yılında konut piyasasında daha büyük bir ivme bekleniyor. Uzmanlar, faiz oranlarının düşmesi durumunda satışların rekor seviyelere ulaşabileceği konusunda hemfikir. Alıcıların fırsatları değerlendirmek için hazırlıklı olması gerektiği vurgulanıyor.
KONUT ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
Emlak piyasasında faiz oranlarının düşmesi ve finansman koşullarının iyileşmesi, hem ilk kez ev sahibi olacaklar hem de yatırım amaçlı alım yapanlar için cazip fırsatlar sunuyor. Uzmanlar, alıcıların fırsatları yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, şu anki fiyat seviyeleri ve kampanyaların alım için uygun bir zemin oluşturduğu değerlendirmesinde bulunuyor.