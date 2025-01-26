Uzman İsim Konutta Kopacak Tufanın Tarihini Verdi: Tapuda Kaçırılmayacak Fırsat Dönemi Başlıyor

SATIŞLAR REKOR KIRDI

Türkiye genelinde 2024 yılı boyunca 1 milyon 478 bin konut satışı gerçekleşirken, Aralık ayında 212 bin 637 satışla son 36 ayın en yüksek aylık satışı kaydedildi. Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, 2024 yılındaki fiyat düşüşlerinin alıcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirterek, “2024'te yüzde 25 - yüzde 30 gibi oluşan fiyatlar üstünden bir düşüş yaşadık biz. Bu da alıcıya cazip geldi. Toplam satışlar içinde yaklaşık yüzde 80'e kadar tekabül eden bir yüzdeyle ikinci el konutlar satıldı” dedi.