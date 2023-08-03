Uzman isim konuştu: En düşük emekli maaşına zam için tarih verdi
En düşük emekli aylığında artış yapılması için Meclis’in açılması bekleniyor. Yeminli Mali Müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, "Ekim ayında Meclis açılacak ve emekliye zam tekrar gündeme gelebilir" dedi.
Emekliler temmuz ayında yüzde 25 zamlı maaşlarını aldı ancak en düşük emekli maaşında bir değişiklik yapılmadı.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e verdiği demeçte şunları söyledi:
"Normal şartlarda emeklilerimiz yatırdıkları prime göre emekli maaşı alıyorlar. Burada 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası şeklinde maaş hesaplamaları değişiyor. Burada emeklinin kök maaşı 7 bin 500 TL’nin altındaysa devletimiz bunu tamamlayarak kendilerine ödeme yapıyor.
Son yapılan zamlarla birlikte kök maaş hesabı ile asıl alınan maaş arasında bazı farklar oluşmuş oldu. Eğer kişinin kök maaşı 6 bin TL ve altındaysa maaş artışı olmadı. Yani 6 bin TL maaş alıyorsa yüzde 25’lik artış 1500 TL’ye tekabül etti ve kişi 7 bin 500 TL almaya devam etti.
Kök maaş üzerinden emeklilere ek ödeme var. Bu yüzde 2 ile yüzde 4 arasında bir ödemedir. Asgari geçim indirimi kalktıktan sonra emeklilerimize bu tutar verilmeye başlandı.