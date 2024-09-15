Uzman İsim İkinci Elde Gizlenen Kusurları Açıkladı: Bir Anda 300 Bin Liralık Olabilirsiniz

2024 yılının ilk yedi ayı itibarıyla toplam satışlar 3.8 milyon seviyesinde kalırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2'lik bir düşüş yaşadı. Piyasa, yılın son üç ayına yaklaşırken yukarı yönlü bir hareket sergilemeye devam ediyor.

EKSPERTİZ RAPORUNUN ÖNEMİ BÜYÜK

Satışlardaki bu artış, ikinci el araç alıcılarının daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Bakımları tam gibi görünen araçlarda bile kilometre düşürme veya hasar gizleme gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu tür sorunlardan kaçınmak için ekspertiz raporu almak, alıcılar için büyük önem taşıyor. Mevcut düzenlemeye göre, 8 yaşından büyük veya 160 bin kilometreyi aşmış araçlar haricinde, ikinci el araç satışlarında ekspertiz raporu alınması zorunlu tutuluyor.