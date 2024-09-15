Uzman İsim İkinci Elde Gizlenen Kusurları Açıkladı: Bir Anda 300 Bin Liralık Olabilirsiniz
Temmuz ayında ikinci el otomobil satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 oranında artarak 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.
Kaynak: T24
2024 yılının ilk yedi ayı itibarıyla toplam satışlar 3.8 milyon seviyesinde kalırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2'lik bir düşüş yaşadı. Piyasa, yılın son üç ayına yaklaşırken yukarı yönlü bir hareket sergilemeye devam ediyor.
EKSPERTİZ RAPORUNUN ÖNEMİ BÜYÜK
Satışlardaki bu artış, ikinci el araç alıcılarının daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Bakımları tam gibi görünen araçlarda bile kilometre düşürme veya hasar gizleme gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu tür sorunlardan kaçınmak için ekspertiz raporu almak, alıcılar için büyük önem taşıyor. Mevcut düzenlemeye göre, 8 yaşından büyük veya 160 bin kilometreyi aşmış araçlar haricinde, ikinci el araç satışlarında ekspertiz raporu alınması zorunlu tutuluyor.
300 BİN LİRA MASRAF ÇIKABİLİR
Oto Experim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, piyasadaki araçların yaklaşık yüzde 70’inin ekspertiz raporu ile satıldığını belirtti. Artan araç fiyatlarıyla birlikte bu raporların önemi de yükseliyor. Ortalama 4 bin TL civarında olan bu raporlar, alıcılara daha bilinçli karar verme fırsatı sunuyor. Ağca’nın verdiği bilgilere göre, ekspertiz raporları sayesinde araçların yüzde 20'sinde satıcılar tarafından gizlenen kusurlar tespit ediliyor ve bu durum araç fiyatlarında 50 bin TL ile 300 bin TL arasında değişikliklere yol açabiliyor. Bazı alıcılar bu bilgiler ışığında araç alımından vazgeçebiliyor.