Uzman İsim İkinci El Otomobilde Alınacak Tek Modeli Açıkladı: 2023’te Piyasaları Kasıp Kavurmuştu!

Otomotiv piyasasında yaşanan artışlarla birlikte, araç almayı düşünen birçok kişi ikinci el piyasasına yöneldi. AutoExpress'in otomotiv uzmanı Paul Barker, gözü kapalı alınabilecek bir otomobil markasını açıkladı. İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunuyor.

İKİNCİ EL ALMADAN ÖNCE BU DETAYLARA DİKKAT

İkinci el otomobil seçimlerinde aracın kilometresi, geçmişi, bakımı gibi faktörlerin önemi dikkat çekiyor. Genellikle ikinci el otomobiller arasında en yaygın satılan markalar ise Ford, Opel, Hyundai ve Volkswagen bulunuyor. Ancak AutoExpress uzmanı Paul Barker, bu markaların dışında da tercih edilebilecek bir marka öneriyor.