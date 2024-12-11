Uzman İsim İkinci El Otomobilde Alınacak Tek Modeli Açıkladı: 2023’te Piyasaları Kasıp Kavurmuştu!
İkinci el otomobil alırken karar vermek zorlayıcı olabilir. Yıl sonuna yaklaşırken, pek çok kişi araba değiştirme kararı alırken, hangi markanın ve modelin tercih edileceği konusunda kafada soru işaretleri oluşabiliyor
Kaynak: Ekonomim
Otomotiv piyasasında yaşanan artışlarla birlikte, araç almayı düşünen birçok kişi ikinci el piyasasına yöneldi. AutoExpress'in otomotiv uzmanı Paul Barker, gözü kapalı alınabilecek bir otomobil markasını açıkladı. İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunuyor.
İKİNCİ EL ALMADAN ÖNCE BU DETAYLARA DİKKAT
İkinci el otomobil seçimlerinde aracın kilometresi, geçmişi, bakımı gibi faktörlerin önemi dikkat çekiyor. Genellikle ikinci el otomobiller arasında en yaygın satılan markalar ise Ford, Opel, Hyundai ve Volkswagen bulunuyor. Ancak AutoExpress uzmanı Paul Barker, bu markaların dışında da tercih edilebilecek bir marka öneriyor.
İKİNCİ ELİN GÖZ BEBEĞİ MODEL BELLİ OLDU
Barker, ikinci el otomobil seçiminde Skoda markasının öne çıktığını belirtiyor. Çek otomobil üreticisi, güvenilir ve uygun fiyatlı araçlar üretmesiyle biliniyor. Barker, Skoda'nın sağlam geçmişine ve otomobillerinin uzun ömürlü olmasına vurgu yaparak, ikinci el araç almak isteyenler için bu markayı ideal bir seçenek olarak sunuyor.
2023’ÜN EN İYİ İKİNCİ EL ARACI SEÇİLMİŞTİ
Barker, ayrıca Skoda Karoq modelini de ikinci el otomobil alıcıları için öneriyor. Yurt dışında yapılan testler ve araştırmalarda, Karoq 2023'ün En İyi İkinci El Otomobili seçilmişti. Türkiye'de de Skoda'nın çeşitli modelleri bulunuyor ve özellikle Karoq, güvenilirliği ve fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor. Barker'in önerisiyle ikinci el otomobil alırken Skoda, masraf ettirmeyecek bir tercih olabilir.