Uzman isim gram altın için iki kritik tarihi paylaştı: 3 bin lira olacak!
Ekonomist Hatice Kolçak iki kritik tarihi duyurdu ve altın hakkında çok önemli bilgileri paylaştı.
Altın tarafında 2 önemli tarihe dikkat çeken Ekonomist Hatice Kolçak, bütün altın yatırımcılarının bilmesi gereken o bilgileri anlattı. Altında alım fırsatının ne zaman geleceğini duyuran Kolçak, gram altının 3 bin TL olacağı tarihi duyurdu.
ALTINI OLAN BU 2 TARİHE DİKKAT
Bu hafta salı ve çarşamba gününün çok önemli olduğunu belirten Kolçak, 14 Kasım Salı günü saat 16.30'da Amerika'nın enflasyonun, 15 Kasım 2023 Çarşamba günü ise 16.30 ÜFE yani üretici fiyat endeksinin açıklanacağını duyurdu.
ABD'de enflasyon beklentisinin 4.1 olduğunu, aylıkta 0.3, manşet enflasyonda ise aylıkta 0.1 olduğunu açıkladı.
ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI MI GELDİ?
Verilerin çoğunlukla ABD'de enflasyonun yukarı gideceğini işaret ettiğini söyleyen Kolçak, enflasyon verisinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda altında alım fırsatı olacağını söyledi.
GRAM ALTININ 3 BİN TL OLACAĞI TARİHİ AÇIKLADI
Altın fiyatlarında 2024 için hedefin yukarı olduğunu kaydeden Kolçak, "2024 için çok basit bir hesap yapmıştım. Orada karşıma 2 bin 800 TL gibi bir rakam çıktı. Bu da iyi halli yani. 2 bin 500 - 3 bin TL aralığında bir gram altın önümüzdeki yıl için olacağını düşünüyorum.
3 bin TL üzerinde gelme ihtimali de var, neden diyeceksiniz... Şöyle söyleyeyim, ons altın için o kıramadığı 2 bin 70 dolar seviyelerini kırma ihtimali önümüzdeki yıl olabilir." dedi.
ALTINDA İSRAİL - HAMAS ÇATIŞMASI ETKİSİ
İsrail Hamas çatışmalarını sebep olarak gösteren Kolçak, "Tamamen küresel piyasalar da hemen her şey olabilir havasında. O da altını desteklediği için 2024'te de gram altın artarak devam edecek yine en azından bir enflasyon kadar getireceğini düşünüyorum." dedi.
Ons altında yeniden geri çekilme olursa destek seviyesinin 1920 dolar olduğunu belirten Kolçak, "Daha yüksek bir enflasyon olması halinde 1900-1920 dolarlar destek noktası olarak öne çıkıyor. Ama olur da düşük bir enflasyon gelirse altında da yukarı yönlü hareketler görürüz. O zaman da ilk gideceği noktalar 1960 dolar seviyesi olur." dedi.
YÜKSELİŞİN BAŞLAYACAĞI TARİHİ DUYURDU
Ons altının 1937 dolar üzerinde kaldığı sürece sıkıntı görmediğini kaydeden Kolçak, "Yükseliş trendinin devam edebilmesi için 2 bin dolarları geçmemiz lazım.