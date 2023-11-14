Uzman isim gram altın için iki kritik tarihi paylaştı: 3 bin lira olacak!

GRAM ALTININ 3 BİN TL OLACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Altın fiyatlarında 2024 için hedefin yukarı olduğunu kaydeden Kolçak, "2024 için çok basit bir hesap yapmıştım. Orada karşıma 2 bin 800 TL gibi bir rakam çıktı. Bu da iyi halli yani. 2 bin 500 - 3 bin TL aralığında bir gram altın önümüzdeki yıl için olacağını düşünüyorum.