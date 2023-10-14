Uzman isim duyurdu: Bu tarihten itibaren emeklilik dilekçesini verenler yüzde 10 daha az maaş alacak
Milyonlarca çalışanın beklediği EYT düzenlemesi, prim gün şartı ve sigortalılık süre koşulu ile yasalaşırken, emeklilik dilekçesini hala vermeyenler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan uyarı geldi.
EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinden sonra 2 milyondan fazla kişi emekli olurken, emeklilik için şartları sağlayamayan vatandaşlar için ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun, "Cebinizden çıkacak para 1 Ocak 2024 ve sonrasında müracaatta bulunursanız en az %50 oranında artar" diyerek önemli uyarılarda bulundu.
Sosyal medya hesabından EYT'lilerle ilgili açıklamalarda bulunan Erdursun, "2024-2025 ekonomide çok sancılı olacak. Emeklilik çok daha önemli olacak" dedi.
Milyonlarca çalışanın beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, prim gün şartı ve sigortalılık süre koşulu ile TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.
Kabul edilen düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş sınırı bulunmaksızın, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeden emekli olabilecek.
EMEKLİ NASIL OLUNUR?
Kabul edilen düzenlemede yaş koşulu kaldırılırken prim gün şartı ve sigortlalılık süresi korundu. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler.
Yasalaşan teklife göre, EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı'na bağlı erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanabilmek için bazı koşullar ışığında kapıyı aralamak mümkün olacak. Örneğin, Şubat 1999'da sigortalı erkek çalışan 25 yıllık çalışma yılını gelecek yıl dolduracağından Şubat 2024'te EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.
Ağustos 1999 tarihinde sigortalı olup sadece 4400 prim günü ödenen kadın çalışan 20 yıllık hizmet süresi dolsa da prim günü eksik olduğu için EYT kapsamında yer almıyor. Prim gün sayısını 5000'e tamamladığı gün EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Öte yandan hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
"YÜZDE 10 DAHA DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALACAK"
EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası emekli olacaklara ilişkin uyarılarını tek tek sıralayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:
"2023 Aralık ayına kadar emeklilik dilekçesini verenler, 2024 Ocak ayında emeklilik dilekçesini verenlere göre yaklaşık yüzde 10 daha az emekli aylığı alacak! Başka bir ifadeyle 2024/Ocak ayında emeklilik dilekçesini verenler yaklaşık yüzde 10 daha fazla emekli aylığı alacak! Ayrıca kıdem tazminatı tutarları da ciddi oranlarda değişecek! Plansız emeklilik dilekçenizi vermeyin!"
Erdursun'un açıklaması şöyle:
Emekli olmak için bekleyen EYT'liler!
Emekli olmak için yasalarda değişiklik beklemeyin,
Mevcut emeklilik şartlarını tamamlamaya çalışın
İlk işe başlama tarihinize göre SSK'da 5.000-5975 prim gün sayınızı tamamlayın
Prim gün sayınızı tamamlarken son 2520 güne dikkat edin
Bağ-Kur'da kadınlar 7200, erkekler 9.000 gün
Emekli Sandığında kadınlar 7200, erkekler 9.000 günü tamamlayın
Bağ-Kur'da yasa değişikliği olursa zaten yararlanacaksınız, hükümet oyalayıcı taktik izliyor
Ocakta asgari ücrete ciddi artış olacak, prim günü eksik olanlar 31.12.2023'e kadar SGK'ya borçlanma hakkınız varsa müracaatta bulunun, borçlanmalar asgari ücrete göre belirleniyor.
Bağ-kur'da silinen günler için 31.12.2023'e kadar ihya müracaatında bulunun
Cebinizden çıkacak para 1 Ocak 2024 ve sonrasında müracaatta bulunursanız en az %50 oranında artar!
2024-2025 ekonomide çok sancılı olacak
Emeklilik çok daha önemli olacak,
Ocak ayında emekli aylıklarına ciddi oranda zam yapacaklar, emekli aylıklarına zam konusunu seçim öncesine bıraktılar
3600 günle SSK'da kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak, yaşınız ve prim eksiğinize göre yaşa tabi olmadan emekli olmak mı! 58-60 yaşını beklemek mi mantıklı bunun matematiğini iyi yapın!
3600 günle kadınlar 58 değil de 50, erkekler 60 değil de 55 yaş olur mu diye beklemeyin! Zaman kaybetmeyin!
Planlamanızı doğru yapın!