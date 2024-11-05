Uzman İsim Açıkladı: Hem Tasarruflu Hem Fırın Gibi Ev İçin Kombinizi Bu Ayarda Tutun

Kombilerin yavaş yavaş devreye girdiği bu dönemde, evde ideal sıcaklık seviyesini sağlamak için kombinin kaç derecede ayarlanması gerektiği önemli bir konu. İşte ısınma sürecinde verimlilik ve konfor sağlamak için bilmeniz gereken tüm detaylar...

KOMBİ AYARI NASIL YAPILIR?

Kombinizin sıcaklığını belirlemek, aslında evdeki genel sıcaklık ayarından ziyade kazan sıcaklığı ile ilgilidir. Kombi kazanın belirli bir sıcaklığa ulaşması, evin geri kalanını etkili bir şekilde ısıtmak için gereklidir ve bu sıcaklık, termostat ayarına göre düzenlenir.