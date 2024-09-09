Uyguna Ev Araba Almak Mümkün mü? Remzi Özdemir Tarih Vererek Açıkladı

"ÇOK ZAMAN ALACAK"

Faizlerin yapılandırma seviyesine ulaşmasının en az iki yıl süreceğini ifade eden Özdemir, bu süreçte faiz indirimi beklentisiyle hareket eden vatandaşları uyararak, "İki yıl boyunca bu faizleri ödeyecek misiniz? Lütfen bu tür hesaplara kanıp paranızı riske atmayın" dedi.

Özdemir, vatandaşın konut sahibi olamamasının nedeninin faiz oranlarından ziyade gelir adaletsizliği olduğunu belirtti. Özdemir, "Türkiye'de son iki yılda enflasyon ölçümü hatalı yöntemlerle yapıldı. Bu da vatandaşın gelirini düşürdü. Gelir durumu düşük kaldığı için konuta erişim zorlaştı" şeklinde konuştu.