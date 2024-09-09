Uyguna Ev Araba Almak Mümkün mü? Remzi Özdemir Tarih Vererek Açıkladı
Ekonomist Remzi Özdemir, son günlerde birçok internet sitesinde ve gazetede sıkça yer alan "Faizler düşünce ev ve araba alınır mı?" başlıklı haberlere tepki gösterdi. Özdemir, bu tür manşetlerin vatandaşın duygularıyla oynadığını ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını dile getirerek uyguna ev almanın hemen olmadığını söyleyerek tarih verdi.
Yeniçağ'daki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Remzi Özdemir, faizlerin elbette düşeceğini fakat bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceğini vurguladı. "Faizlerin 12 ayda düşmesini beklemek hayalcilik. En erken 2025 yılının şubat ayında faiz indirimi olabilir" diyen Özdemir, bu dönemde bile Merkez Bankası’nın faizleri en fazla 100 baz puan düşüreceğini, yani mevcut yüzde 50 seviyelerinin en iyi ihtimalle yüzde 45’e inebileceğini belirtti.
"ÇOK ZAMAN ALACAK"
Faizlerin yapılandırma seviyesine ulaşmasının en az iki yıl süreceğini ifade eden Özdemir, bu süreçte faiz indirimi beklentisiyle hareket eden vatandaşları uyararak, "İki yıl boyunca bu faizleri ödeyecek misiniz? Lütfen bu tür hesaplara kanıp paranızı riske atmayın" dedi.
Özdemir, vatandaşın konut sahibi olamamasının nedeninin faiz oranlarından ziyade gelir adaletsizliği olduğunu belirtti. Özdemir, "Türkiye'de son iki yılda enflasyon ölçümü hatalı yöntemlerle yapıldı. Bu da vatandaşın gelirini düşürdü. Gelir durumu düşük kaldığı için konuta erişim zorlaştı" şeklinde konuştu.
KREDİYLE EV ALMAK ZORLAŞTI
Bankaların 5 milyon liralık bir krediyi faizsiz bile verse, çoğu vatandaşın bu tutarı ödeyebilecek gelire sahip olmadığını vurgulayan Özdemir, "Bugün 5 milyon liralık bir kredinin en düşük aylık taksiti 200 bin TL olur. Türkiye'de 200 bin TL geliri olan kişi sayısı 10 milyon, geri kalan 70 milyon insan düşük maaşla çalışıyor" dedi.
Özdemir, maaşlı kesimin en az 4-5 yıl boyunca ev sahibi olmasının zor olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli hesap yapmaya davet etti. Özdemir, "Hayallerinizle oynayan bu tür haberlere itibar etmeyin. Hesabınızı doğru yapın" diyerek sözlerini noktaladı.