Uygun Fiyatlı Yolculuğun Simgesiydi: Hava Yolu Devi İflas Bayrağını Çekti!
Uygun fiyatlı olmasıyla birçok kişinin tercih sebebi olan hava yolu devi, iflas bayrağını çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kovid-19 salgınının küresel çapta birçok piyasayı etkilemesinin beraberinde, hava yolu sektörü de bu zorluklardan nasibbini almaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar, ulaşım sektörünün pandemiden en fazla etkilenen alanlardan biri olduğunu gösteriyor. Birçok havayolu şirketi, maliyetlerini düşürmek amacıyla küçülme yoluna gitti, uçuş noktalarını azalttı veya tamamen kapandı.
Düşük maliyetli havayolu şirketleri arasında önemli bir yere sahip olan ABD merkezli Spirit Airlines, mali sıkıntılarla boğuşarak iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şirketin, finansman sağlama süreci için son tarih 21 Ekim olarak belirlendi.
21 EKİM'E KADAR ACİL FİNANSMAN GEREKİYOR
Son yaşanan gelişmeler, Spirit Airlines'ın zorlu bir süreçten geçtiğini ortaya koyuyor. Şirket, JetBlue ile gerçekleşmesi planlanan satışın engellenmesinin ardından finansal krizle başa çıkmaya çalışıyor. Spirit, 21 Ekim tarihine kadar acil olarak finansman sağlamazsa, iflas koruma başvurusu yapmayı değerlendirecek.
ŞİRKET İÇİN ANALİST DEĞERLENDİRMESİ
Analistler, Spirit'in tahvil sahipleriyle yeni bir anlaşma yapmasını bekliyor. Raymond James analisti Savanthi Syth, "Spirit'in iflas etmeden alacaklılarıyla yeniden müzakere etmesi gerektiğinden şüpheliyiz" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.