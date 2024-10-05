Uygun Fiyatlı Yolculuğun Simgesiydi: Hava Yolu Devi İflas Bayrağını Çekti!

Kovid-19 salgınının küresel çapta birçok piyasayı etkilemesinin beraberinde, hava yolu sektörü de bu zorluklardan nasibbini almaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar, ulaşım sektörünün pandemiden en fazla etkilenen alanlardan biri olduğunu gösteriyor. Birçok havayolu şirketi, maliyetlerini düşürmek amacıyla küçülme yoluna gitti, uçuş noktalarını azalttı veya tamamen kapandı.

Düşük maliyetli havayolu şirketleri arasında önemli bir yere sahip olan ABD merkezli Spirit Airlines, mali sıkıntılarla boğuşarak iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şirketin, finansman sağlama süreci için son tarih 21 Ekim olarak belirlendi.