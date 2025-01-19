UTTS Kaydı İçin Geri Sayım Başladı! Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor, Yaptırmayan Yandı
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve akaryakıt sektöründe adil rekabetin sağlanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. Özellikle ticari araçları kapsayan sistem, bireysel araç sahiplerini bağlamıyor. UTTS’ye kayıt yaptırmayanlar ise cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
UTTS, akaryakıt alımlarında usulsüzlükleri önlemek ve sektörde şeffaflığı artırmak amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Bu sistem, akaryakıt pompalarına bağlı cihazlarla araç plakalarının otomatik olarak kaydedilmesini sağlıyor. Böylece, başka araçların plakalarına ait fiş düzenlenmesi engellenerek kayıt dışı işlemler önleniyor.
BAŞVURU VE MONTAJ SÜRECİ UZATILDI
UTTS kapsamında ticari araçlar ve akaryakıt istasyonları için 31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptırma ve donanım montajı zorunluluğu bulunuyordu. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle son kayıt tarihi 31 Ocak 2025’e uzatıldı.
31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptıranlar, o yılın fiyatlarından faydalanacak.
1 Ocak 2025’ten itibaren kayıt yaptıranlar ise yeni yılın ÜFE artışına göre belirlenen fiyatları ödeyecek.
Montaj işlemleri için son tarih 30 Nisan 2025 olarak belirlendi.
O ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK YOK
Bireysel araç sahiplerinin UTTS’ye kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, üretici veya ithalatçıları tarafından UTTS uyumlu Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ile donatılmak zorunda olacak.
YENİ ARAÇLAR İÇİN STANDARTLAŞMA
Sistemdeki taşınabilir cihazlar yerine TTB’nin zorunlu hale getirilmesiyle standartlaşma sağlanacak. Bu sayede, farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Yeni cihaz, araç devri durumunda değiştirilmeyecek ve bireysel kullanıcılara ek yük getirmeyecek.
CEZASI BÜYÜK
UTTS’ye kayıt yaptırmayan araç sahipleri için cezai yaptırımlar öngörülüyor. Belirlenen ceza tutarları, tespit sayısına göre artırılacak ve belgede belirtilmesi gereken tutarın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
UTTS’NİN EKONOMİYE KATKISI
Sistem sayesinde 8 milyon aracın akaryakıt giderleri elektronik ortamda kontrol ediliyor ve yılda en az 15 milyar TL’lik kayıt dışı işlemin önüne geçilmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde şu anda 4 binden fazla akaryakıt istasyonu ve 1,1 milyondan fazla TTB cihazı sisteme dahil olmuş durumda. Yıl sonuna kadar bu rakamların sırasıyla 8 bin istasyon ve 2 milyon cihazı aşması bekleniyor.
Araç sahipleri, son başvuru tarihini kaçırmamak ve cezai yaptırımlardan etkilenmemek için UTTS kayıt işlemlerini zamanında tamamlamalı.