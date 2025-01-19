UTTS Kaydı İçin Geri Sayım Başladı! Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor, Yaptırmayan Yandı

UTTS’NİN EKONOMİYE KATKISI

Sistem sayesinde 8 milyon aracın akaryakıt giderleri elektronik ortamda kontrol ediliyor ve yılda en az 15 milyar TL’lik kayıt dışı işlemin önüne geçilmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde şu anda 4 binden fazla akaryakıt istasyonu ve 1,1 milyondan fazla TTB cihazı sisteme dahil olmuş durumda. Yıl sonuna kadar bu rakamların sırasıyla 8 bin istasyon ve 2 milyon cihazı aşması bekleniyor.

Araç sahipleri, son başvuru tarihini kaçırmamak ve cezai yaptırımlardan etkilenmemek için UTTS kayıt işlemlerini zamanında tamamlamalı.