Usta Tamirciden Kritik Açıklama: Farkında Olmadan Herkes Yapıyor! Motor Ömrünü Yarıya İndiriyor

Günümüzde birçok otomobilde standart hale gelen bazı teknolojiler, sürüşü kolaylaştırsa da motor ömrü üzerinde ciddi riskler barındırıyor. 50 yılı aşkın tecrübeye sahip Amerikalı tamirci Scotty Kilmer, sürücülerin sıkça kullandığı bir özelliğin motoru yıprattığını belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

Kilmer, motorun en fazla zorlandığı anın ilk çalıştırma süreci olduğunu belirtiyor. Kilmer, “Aşınmanın yüzde 97’si motor ilk çalıştığında gerçekleşiyor. Çünkü yağlayıcı sıvılar, bileşenlere henüz tam ulaşmadan parçalar sürtünmeye başlıyor” dedi.

UZAKTAN ÇALIŞTIRMA KONFOR DEĞİL, RİSK

Crossover ve premium sedanlarda yaygın olarak kullanılan otomatik motor çalıştırma (start-stop) özelliği, tamircilere göre motor ömrünü neredeyse yarı yarıya azaltıyor. Kilmer, bu özelliğin devre dışı bırakılması gerektiğini belirterek, aracın ön panelinde genellikle “A” harfi ve dairesel ok simgesiyle gösterilen tuşun kapatılmasının yeterli olduğunu aktardı.

Deneyimli tamirci, “Bu durum, bilgisayarınızı uykuya almak yerine günde on kez açıp kapatmaya benziyor” diyerek konfor için motorun ömründen ödün verildiğini vurguladı.

OTOMATİK ÇALIŞMA BÜYÜK SORUN GETİRİYOR

Oto tamircisi, benzer bir uyarıda bulunarak, soğuk motorun sık sık çalıştırılmasının aşınmayı hızlandırdığını ifade etti. Uzman, “Servislere gelen araçların çoğunda yağ pompası veya silindir gömleklerinde sorunlarla karşılaşıyoruz. Çoğu, sürekli otomatik çalıştırma alışkanlığından kaynaklanıyor” dedi.

MADDİ KÜLFET BÜYÜK

Uzmanlara göre bu küçük ayrıntı göz ardı edildiğinde, araç sahiplerini ciddi masraflar bekliyor. Bir motorun elden geçirilmesi ya da değiştirilmesi büyük masraflara mal olurken, bu tutara çekici hizmeti ve iş gücü kaybı gibi ek masraflar dâhil değil.

