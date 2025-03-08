Üreticilerin Yüzü Gülüyor, Fiyatında Rekor Artış Oldu! Hasat Eden Para Basıyor

AVOKADOYA YOĞUN TALEP, FİYATLAR ARTTI

Alanya’da fuerte ve has cinsi avokadoların hasadı devam ediyor. Özellikle fuerte cinsi avokado, yüksek talep görerek sezon boyunca fiyat artışı yaşadı. Sezon başında 35-40 TL seviyelerinde olan avokado fiyatları, Kasım ve Aralık aylarında 25 TL’ye kadar geriledi. Ancak son dönemde fiyatlar tekrar yükselişe geçerek 50-55 TL bandına ulaştı.

Alanya’da 20 dönümlük arazisinde avokado üretimi yapan Fevzi Elçi, piyasadaki istikrarsızlığın üreticileri zorladığını belirtti. Elçi, fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için tarımsal ürünler için daha düzenli bir piyasa sisteminin oluşturulması gerektiğini söyledi.