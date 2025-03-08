Üreticilerin Yüzü Gülüyor, Fiyatında Rekor Artış Oldu! Hasat Eden Para Basıyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado fiyatları üreticisinin yüzünü güldürdü. Avokadonun kilogram fiyatında rekor artış yaşandı, hasat eden resmen köşeyi döndü.
Kaynak: İHA
Antalya’nın Alanya ilçesinde avokado üreticileri bu yıl fiyatlardan memnun. 250 gramlık avokadoların fiyatı 15 TL’den 55 TL’ye kadar yükselirken, üreticiler girdi maliyetlerindeki artış ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle endişeli.
AVOKADOYA YOĞUN TALEP, FİYATLAR ARTTI
Alanya’da fuerte ve has cinsi avokadoların hasadı devam ediyor. Özellikle fuerte cinsi avokado, yüksek talep görerek sezon boyunca fiyat artışı yaşadı. Sezon başında 35-40 TL seviyelerinde olan avokado fiyatları, Kasım ve Aralık aylarında 25 TL’ye kadar geriledi. Ancak son dönemde fiyatlar tekrar yükselişe geçerek 50-55 TL bandına ulaştı.
Alanya’da 20 dönümlük arazisinde avokado üretimi yapan Fevzi Elçi, piyasadaki istikrarsızlığın üreticileri zorladığını belirtti. Elçi, fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için tarımsal ürünler için daha düzenli bir piyasa sisteminin oluşturulması gerektiğini söyledi.
İTHAL AVOKADOLARA VERGİ ÇAĞRISI
Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, ithal avokadoların yerli üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek yetkililere vergi düzenlemesi çağrısında bulundu. Sevilgen, özellikle Lübnan’dan gelen avokadoların Türkiye pazarına giriş yapmasının yerli üreticilerin fiyatlarını olumsuz etkilediğini söyledi.
Ocak ayından itibaren ithalatın arttığını belirten Sevilgen, yerli avokadonun gramaj, lezzet ve aroma açısından daha kaliteli olduğunu vurgulayarak, en azından üçüncü aya kadar ithalatın kısıtlanmasını talep etti.
Türkiye’de avokado üretimi her geçen yıl artarken, ihracatta da önemli gelişmeler yaşanıyor. Mart ayı itibarıyla "has cinsi" avokadonun hasadı başlarken, bu süreç Mayıs ayına kadar devam edecek.