Üreticiler İsyanda: En Verimsiz Hasat Oldu
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde arıcılar, son on yılın en verimsiz sezonunu geçiriyor. İklim değişikliklerinin etkisiyle bu sezon bal üretiminde büyük kayıplar yaşanırken, özellikle kestane balında ciddi düşüşler kaydedildi. Uzmanlar, bu olumsuz gelişmenin arı ölümlerine de yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Dünya genelinde son yıllarda hızla artan iklim değişiklikleri, gıda sektöründe olduğu gibi bal üretimini de olumsuz etkiliyor. Türkiye’nin bal üretiminde önemli bir yere sahip olan Trabzon’daki arıcılar, bu sezon beklenen verimi alamadı. Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, Karadeniz Bölgesi’ndeki bal üretiminin ciddi oranda düştüğünü belirterek, Türkiye genelinde yüzde 40 oranında bal kaybı yaşandığını dile getirdi. Aksoy, "Bu yıl hem kestane balı hem orman gülü balı hem de yayla ballarımız istenilen düzeyde olmadı. Yağmur ve dolu yağışlarının yanı sıra kuraklık da üretimi olumsuz etkiledi. Arıcılar açısından son on yılın en zor sezonunu geçiriyoruz," dedi.
Arı ölümlerinin arttığına dikkat çeken Aksoy, Trabzon'daki kovan sayısının son üç yılda önemli ölçüde azaldığını vurguladı. "Üç yıl önce 225 bin kovanımız vardı, geçen yıl bu sayı 161 bine düştü. Arıcılıkla uğraşanların bilgi eksikliği nedeniyle hastalıklar hızla yayılıyor," diyen Aksoy, kestane ağaçlarında görülen gal arısı zararlısına karşı yürütülen mücadele çalışmalarının yetersiz kaldığını ve bu mücadelenin en az 10 yıl sürebileceğini belirtti.
Türkiye'nin bal üretiminde dünyada 10. sırada yer aldığını hatırlatan Aksoy, arı sayısı bakımından ise 3. sırada olduklarını ifade etti. Ancak, sahte bal üretimi ve ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle sektörün büyük darbe aldığını belirten Aksoy, "Bazı firmaların piyasaya sürdüğü sahte ballar, ihracatta geri dönüyor ve bu durum sektörümüze zarar veriyor" diye konuştu.
Tüketicilere de önemli uyarılarda bulunan Aksoy, balın mutlaka arıcılardan ve güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini söyledi. Yol kenarlarında satılan balların güneş ışığı altında bozulabileceğini vurgulayan Aksoy, "Balın gerçek olup olmadığını anlamanın tek yolu tahlildir. Sahte ballar yeni sistem makinelerle daha iyi tespit edilebiliyor. Trabzon’da üretilen yüksek rakımlı ballar çok değerlidir. Bu ballar gübre ya da tarımsal ilaç görmemiştir, adeta ilaç niteliğindedir," şeklinde konuştu.