Üreticiler İsyanda: En Verimsiz Hasat Oldu

Arı ölümlerinin arttığına dikkat çeken Aksoy, Trabzon'daki kovan sayısının son üç yılda önemli ölçüde azaldığını vurguladı. "Üç yıl önce 225 bin kovanımız vardı, geçen yıl bu sayı 161 bine düştü. Arıcılıkla uğraşanların bilgi eksikliği nedeniyle hastalıklar hızla yayılıyor," diyen Aksoy, kestane ağaçlarında görülen gal arısı zararlısına karşı yürütülen mücadele çalışmalarının yetersiz kaldığını ve bu mücadelenin en az 10 yıl sürebileceğini belirtti.

Türkiye'nin bal üretiminde dünyada 10. sırada yer aldığını hatırlatan Aksoy, arı sayısı bakımından ise 3. sırada olduklarını ifade etti. Ancak, sahte bal üretimi ve ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle sektörün büyük darbe aldığını belirten Aksoy, "Bazı firmaların piyasaya sürdüğü sahte ballar, ihracatta geri dönüyor ve bu durum sektörümüze zarar veriyor" diye konuştu.