Üreticide 18 TL, Markette 91 TL! Elma Fiyatı Rafta 5'e Katlandı

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimleri açıkladı.

Gıda piyasasındaki fiyat makasını gözler önüne seren verilere göre, mayısta üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 388,5 ile elmada görüldü. Tarlada 18 lira 75 kuruş olan elma, market raflarında tam 4,9 kat fiyata katlanarak 91 lira 59 kuruştan satıldı.

Elmayı sırasıyla yüzde 278,6 farkla havuç, yüzde 215,3 farkla kabak ve yüzde 206,5 farkla fındık izledi. Üreticide 410 lira olan fındığın markette 1256 liraya kadar çıkması dikkat çekti.

AYIN ZAM ŞAMPIYONU KURU SOĞAN

Mayıs ayında hem üreticide hem de markette fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Depolardaki stokların tükenmesi ve yeni hasadın henüz başlaması nedeniyle arzın düşmesi, kuru soğan fiyatlarını markette yüzde 44,7, üreticide ise yüzde 77,2 yukarı taşıdı.

Markette soğanı sırasıyla yüzde 32,7 ile patates ve yüzde 27,3 ile limon takip etti.

SEBZE FİYATLARI ÇAKILDI

Havaların ısınmasıyla birlikte verimi artan tarla ürünlerinden sivri biber markette yüzde 54,3 düşüşle fiyatı en çok azalan ürün oldu. Üretici tarafında ise en keskin düşüş yüzde 54,7 ile domateste görüldü.

Üretim girdilerine de değinen TZOB Başkanı Bayraktar, mayıs ayında gübre, yem, elektrik ve tarım ilaçları fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini, mazot fiyatlarında ise aylık bazda hafif bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA