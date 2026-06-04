Üreticide 18 TL, Markette 91 TL! Elma Fiyatı Rafta 5'e Katlandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının elmada yüzde 388,5’e ulaştığını açıklarken, ayın zam şampiyonunun kuru soğan, fiyatı en çok düşen ürününün ise sivri biber olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Üreticide 18 TL, Markette 91 TL! Elma Fiyatı Rafta 5'e Katlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimleri açıkladı.

Gıda piyasasındaki fiyat makasını gözler önüne seren verilere göre, mayısta üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 388,5 ile elmada görüldü. Tarlada 18 lira 75 kuruş olan elma, market raflarında tam 4,9 kat fiyata katlanarak 91 lira 59 kuruştan satıldı.

Elmayı sırasıyla yüzde 278,6 farkla havuç, yüzde 215,3 farkla kabak ve yüzde 206,5 farkla fındık izledi. Üreticide 410 lira olan fındığın markette 1256 liraya kadar çıkması dikkat çekti.

AYIN ZAM ŞAMPIYONU KURU SOĞAN

Mayıs ayında hem üreticide hem de markette fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Depolardaki stokların tükenmesi ve yeni hasadın henüz başlaması nedeniyle arzın düşmesi, kuru soğan fiyatlarını markette yüzde 44,7, üreticide ise yüzde 77,2 yukarı taşıdı.

Markette soğanı sırasıyla yüzde 32,7 ile patates ve yüzde 27,3 ile limon takip etti.

SEBZE FİYATLARI ÇAKILDI

Havaların ısınmasıyla birlikte verimi artan tarla ürünlerinden sivri biber markette yüzde 54,3 düşüşle fiyatı en çok azalan ürün oldu. Üretici tarafında ise en keskin düşüş yüzde 54,7 ile domateste görüldü.

Üretim girdilerine de değinen TZOB Başkanı Bayraktar, mayıs ayında gübre, yem, elektrik ve tarım ilaçları fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini, mazot fiyatlarında ise aylık bazda hafif bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Market gıda
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Borsa İstanbul Düşüşün Ardından Toparlandı Borsa İstanbul Düşüşün Ardından Toparlandı
Altında Yön Yeniden Yukarı: Gram Altın Güne Yükselişle Başladı Altında Yön Yeniden Yukarı: Gram Altın Güne Yükselişle Başladı
Varlık Barışı ve Vergi Düzenlemesi Resmi Gazete'de Varlık Barışı ve Vergi Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Nisan Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı: Genç İşsizliğinde Düşüş, Kadın İstihdamında Uçurum Sürüyor Genç İşsizliğinde Düşüş, Kadın İstihdamında Uçurum Sürüyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Varlık Barışı ve Vergi Düzenlemesi Resmi Gazete'de Varlık Barışı ve Vergi Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Soruşturmada Yeni Perde: Muhittin Böcek Yeniden İfade Verdi Muhittin Böcek'ten Özgür Özel ve Ferdi Zeyrek İddiası
Türkiye’de Bir İlk! Yarından İtibaren Geçerli Olacak! O Plajlarda Sigara İçilemeyecek Türkiye’de Bir İlk! Yarından İtibaren Geçerli Olacak! O Plajlarda Sigara İçilemeyecek
Rock Müziğin Kraliçesi Şebnem Ferah 6 Yıl Sonra Sahnede: Ağlamamak İçin Kendini Zor Tuttu Rock Müziğin Kraliçesi Şebnem Ferah 6 Yıl Sonra Sahnede: Ağlamamak İçin Kendini Zor Tuttu
68 Metrelik Füze! LaLiga'da Sezonun Golü Arda Güler'in 68 Metrelik Füze! Sezonun Golü Arda Güler'in