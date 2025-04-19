Ünü Amerika'ya Kadar Ulaştı: Boyu 1,5 Metreye Kadar Çıkıyor, Kilosu 300 TL'ye Satılıyor

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen ve halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışkın otu, Erzincan’da tezgahlardaki yerini aldı. Şifa kaynağı olarak öne çıkan bu bitkinin fiyatı, artan taleple birlikte 100 ile 300 TL arasında değişiyor.

Yüksek kesimlerde, özellikle 1000 ile 3000 metre rakımlı bölgelerde kendiliğinden yetişen ışgın, bölge halkı tarafından her yıl bahar aylarında toplanıyor. Erzincan’da seyyar satıcılar tarafından satışa sunulan bu bitki, sadece yerel halkın değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşların ilgisini çekiyor.