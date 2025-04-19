Ünü Amerika'ya Kadar Ulaştı: Boyu 1,5 Metreye Kadar Çıkıyor, Kilosu 300 TL'ye Satılıyor
Doğu Anadolu’nun yüksek yaylalarında yetişen ve yayla muzu olarak bilinen ışkın, kilosu 300 TL’ye kadar alıcı buluyor. Boyu 1,5 metreye kadar ulaşan şifa deposu bitki, Amerika’da bile ilgi görmeye başladı.
Kaynak: İHA
Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen ve halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışkın otu, Erzincan’da tezgahlardaki yerini aldı. Şifa kaynağı olarak öne çıkan bu bitkinin fiyatı, artan taleple birlikte 100 ile 300 TL arasında değişiyor.
Yüksek kesimlerde, özellikle 1000 ile 3000 metre rakımlı bölgelerde kendiliğinden yetişen ışgın, bölge halkı tarafından her yıl bahar aylarında toplanıyor. Erzincan’da seyyar satıcılar tarafından satışa sunulan bu bitki, sadece yerel halkın değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşların ilgisini çekiyor.
ÜNÜ YURT DIŞINA KADAR ULAŞTI
Bitkinin ünü yurt dışına da taşmış durumda. Amerika’daki Atlanta Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda, ışkının kansere karşı etkili olabileceği belirtilince, bu şifalı bitkiye olan ilgi daha da arttı.
Sadece kanser değil, hazımsızlık, mide bulantısı, grip ve ateşli hastalıklara karşı da olumlu etkileriyle bilinen ışkın, C vitamini başta olmak üzere A, B1, B2, E ve K vitaminleri açısından oldukça zengin.
BOYU 1,5 METREYE KADAR ÇIKIYOR
Yöre halkı tarafından taze olarak tüketilen ve kimi zaman yemeklerde ya da çay olarak kullanılan ışkının boyu yaklaşık 40 ila 150 santimetre arasında değişiyor. Özellikle kök kısmına olan talep son dönemde dikkat çekici şekilde artmış durumda.
TALEP PATLADI, FİYATLAR YÜKSELDİ
Erzincan’da uzun yıllardır ışgın satarak geçimini sağlayan İsa Kurt, bu yılki satışların oldukça hareketli geçtiğini belirtiyor:
"Şu anda destesini 100 ila 300 TL arasında satıyoruz. Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar sayesinde bu bitkiye olan ilgi katlandı. Özellikle büyük şehirlerden gelip alan çok fazla. Pek çok kişi tedavi amaçlı kullanıyor. Hava iyice ısındığında daha fazla getireceğiz. Fiyat şu an yüksek ama ileride düşmesini bekliyoruz."