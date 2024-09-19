Ünlülerin Aldıkları Rakamı Duyan Şoke Oldu: İşte Bölüm Başına Kazandıkları Para!

Yeni sezonda ekranların en çok kazanan oyuncuları belli oldu. Müge Dağıstanlı’nın paylaştığı bilgilere göre, bu yıl en yüksek maaşı alan isim Halit Ergenç oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Ünlülerin Aldıkları Rakamı Duyan Şoke Oldu: İşte Bölüm Başına Kazandıkları Para! - Resim: 1

Bölüm başına tam 2 milyon TL kazanan Ergenç, listenin zirvesine yerleşti. Onu 1 milyon 750 bin TL ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy takip ediyor.

Diğer öne çıkan oyunculardan Serenay Sarıkaya ve Aras Bulut İynemli, bölüm başına 1 milyon 500 bin TL alırken, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de 1 milyon TL ile en çok kazananlar arasında yer aldı. Yeni sezonda oyuncuların aldıkları bu yüksek ücretler, televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Ünlülerin Aldıkları Rakamı Duyan Şoke Oldu: İşte Bölüm Başına Kazandıkları Para! - Resim: 2

İşte oyuncuların alacağı yeni fiyatlar…

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Ünlülerin Aldıkları Rakamı Duyan Şoke Oldu: İşte Bölüm Başına Kazandıkları Para! - Resim: 3

Halit Ergenç: 2 milyon TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon 750 bin TL

Serenay Sarıkaya: 1 milyon 500 bin TL

Çağatay Ulusoy: 1 milyon 750 bin TL

Aras Bulut İynemli: 1 milyon 500 bin TL

Afra Saraçoğlu: 1 milyon TL

Mert Ramazan Demir: 1 milyon TL

Özcan Deniz: 1 milyon TL

Özgü Namal: 1 milyon TL

Hazar Ergüçlü 1 milyon TL

Demet Özdemir: 1 milyon TL

Demet Evgar: 1 milyon 250 bin TL

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