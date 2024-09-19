Ünlülerin Aldıkları Rakamı Duyan Şoke Oldu: İşte Bölüm Başına Kazandıkları Para!

Bölüm başına tam 2 milyon TL kazanan Ergenç, listenin zirvesine yerleşti. Onu 1 milyon 750 bin TL ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy takip ediyor.

Diğer öne çıkan oyunculardan Serenay Sarıkaya ve Aras Bulut İynemli, bölüm başına 1 milyon 500 bin TL alırken, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de 1 milyon TL ile en çok kazananlar arasında yer aldı. Yeni sezonda oyuncuların aldıkları bu yüksek ücretler, televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.