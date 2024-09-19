Ünlülerin Aldıkları Rakamı Duyan Şoke Oldu: İşte Bölüm Başına Kazandıkları Para!
Yeni sezonda ekranların en çok kazanan oyuncuları belli oldu. Müge Dağıstanlı’nın paylaştığı bilgilere göre, bu yıl en yüksek maaşı alan isim Halit Ergenç oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Bölüm başına tam 2 milyon TL kazanan Ergenç, listenin zirvesine yerleşti. Onu 1 milyon 750 bin TL ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy takip ediyor.
Diğer öne çıkan oyunculardan Serenay Sarıkaya ve Aras Bulut İynemli, bölüm başına 1 milyon 500 bin TL alırken, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de 1 milyon TL ile en çok kazananlar arasında yer aldı. Yeni sezonda oyuncuların aldıkları bu yüksek ücretler, televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.
İşte oyuncuların alacağı yeni fiyatlar…
Halit Ergenç: 2 milyon TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon 750 bin TL
Serenay Sarıkaya: 1 milyon 500 bin TL
Çağatay Ulusoy: 1 milyon 750 bin TL
Aras Bulut İynemli: 1 milyon 500 bin TL
Afra Saraçoğlu: 1 milyon TL
Mert Ramazan Demir: 1 milyon TL
Özcan Deniz: 1 milyon TL
Özgü Namal: 1 milyon TL
Hazar Ergüçlü 1 milyon TL
Demet Özdemir: 1 milyon TL
Demet Evgar: 1 milyon 250 bin TL