Ünlüleri Yıkan Haber! Dünyaca Ünlü Firma İflas Etti: Tepki Üstüne Tepki Yağdı!

Avustralya’nın önde gelen komedyenlerinden bazılarını temsil eden Junkyard Artist Management ajansı ve bağlı prodüksiyon şirketi West Street Sports iflas etti. Tasfiye sürecinin başlatılması, birçok komedyenin şirketin kendilerine olan borçlarını ödeyemediğini açıklamasıyla gündeme geldi.

ÜNLÜ İSİMLER MAĞDUR OLDU

Junkyard Artist Management, 2022 Edinburgh Komedi Festivali’nde ödül kazanan Sam Campbell ve popüler dizi Fisk’te rol alan komedyen Aaron Chen gibi tanınmış isimleri temsil ediyordu. Şirketin kurucusu ve yöneticisi Craig Ivanoff’un da iflas ettiği düşünülüyor.