Ünlüleri Yıkan Haber! Dünyaca Ünlü Firma İflas Etti: Tepki Üstüne Tepki Yağdı!
Dünyaca ünlü komedyenlerin de bağlı bulunduğu ünlü Junkyard Artist Management ajansı, ekonomik zorluklarla başa çıkamayarak iflas bayrağını çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya’nın önde gelen komedyenlerinden bazılarını temsil eden Junkyard Artist Management ajansı ve bağlı prodüksiyon şirketi West Street Sports iflas etti. Tasfiye sürecinin başlatılması, birçok komedyenin şirketin kendilerine olan borçlarını ödeyemediğini açıklamasıyla gündeme geldi.
ÜNLÜ İSİMLER MAĞDUR OLDU
Junkyard Artist Management, 2022 Edinburgh Komedi Festivali’nde ödül kazanan Sam Campbell ve popüler dizi Fisk’te rol alan komedyen Aaron Chen gibi tanınmış isimleri temsil ediyordu. Şirketin kurucusu ve yöneticisi Craig Ivanoff’un da iflas ettiği düşünülüyor.
“ŞİRKETİM ANİDEN İFLAS ETTİ”
Stand-up komedyeni Lewis Garnham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yönetim şirketim aniden iflas etti ve henüz benimle bile konuşmadılar” ifadelerini kullandı.
400 BİN DOLARLIK HİBEYİ KAZANAN 3 PROJEDEN BİRİYDİ
West Street Sports, geçtiğimiz Eylül ayında Screen Australia ve ABC tarafından ortaklaşa finanse edilen 400.000 dolarlık “Fresh Blood” hibesini kazanan üç projeden biriydi. Bu fon, Ivanoff’un ortak yapımcı olarak görev alacağı Going Under adlı bir komedi-dramanın pilot bölümü için ayrılmıştı.
ABC ve Screen Australia yetkilileri, durumun farkında olduklarını ve etkilenen taraflarla görüşmeler yaptıklarını açıkladı.
TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI
Pazartesi günü Sidney merkezli iflas uzmanları Jirsch Sutherland Insolvency Solutions’dan Andrew Spring, her iki şirketin de tasfiye memuru olarak atandığını duyurdu. Spring, “Şirketin başarısızlık nedenleri ve alacaklıların durumu hakkında soruşturmalar devam ediyor. Şu anda kaç alacaklının olduğu veya toplam borcun ne kadar olduğu net değil” dedi.
Tasfiye sürecinde şirketin tüm varlıklarının belirlenip güvence altına alınması amaçlanıyor. Yasalar gereği, tasfiye memurlarının alacaklılara 10 iş günü içinde bildirimde bulunması gerekiyor.
SANATÇILARDAN TEPKİ YAĞDI
Stand-up komedyeni Andrew Hamilton, Junkyard’ın iflasından “ciddi şekilde etkilendiğini” belirterek, sosyal medyada şirketi eleştirdi. Hamilton, turnesinde kazandığı tüm parayı kaybettiğini ifade ederken, durumla ilgili yeni bir bağış toplama şovu hazırladığını açıkladı.
Ancak Hamilton, eski yönetimine karşı sert eleştirilerde bulunmaktan kaçındığını belirterek, “İyi niyetle hareket ettiler ancak işleri yönetmekte başarısız oldular. Kötü niyet yerine, yanlış yönetim kaynaklı sorunlar yaşandığına inanıyorum” dedi.