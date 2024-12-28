Ünlüler Göz Dikti: Aldıkça Alıyorlar! Kilosu 6 Bin Lira, Faydası Saymakla Bitmiyor

Kurutulan yumrular, taş değirmenlerde öğütülerek toz haline getiriliyor. Bu toz, inek sütü ve şekerle birleştirilip, kısık ateşte yaklaşık 45 dakika boyunca ağır ağır kaynatılıyor. Hazırlanan Bucak salebi, kendine özgü aroması ve kıvamıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen Bucak salebi, kış aylarında sıcak içecek olarak, yaz aylarında ise dondurma yapımında kullanılıyor.