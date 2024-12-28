Ünlüler Göz Dikti: Aldıkça Alıyorlar! Kilosu 6 Bin Lira, Faydası Saymakla Bitmiyor
Burdur’un Bucak ilçesinde, Toros Dağları’nın zirvelerinde yetişen salep bitkisi, bölgedeki çiftçiler tarafından büyük bir özen ve zahmetle toplanıyor. Ünlülerin büyük ilgi gösterdiği salebin faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: AA
Binlerce yıldır Anadolu’nun vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan salep, hem kış aylarının sıcak içeceği hem de yaz aylarının serinletici dondurma tariflerinin gizli kahramanı olarak biliniyor.
Yaklaşık 1000 metre rakımlı Toros Dağları’nın eteklerinde yetişen orkidelerin yumruları, yaz mevsiminde köylüler tarafından toplanıyor. Toplanan yumrular önce kaynatılıyor, ardından yaklaşık 6 ay boyunca güneşte kurutuluyor. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra, yumrular ilçedeki tüccarlara satılıyor.
Kurutulan yumrular, taş değirmenlerde öğütülerek toz haline getiriliyor. Bu toz, inek sütü ve şekerle birleştirilip, kısık ateşte yaklaşık 45 dakika boyunca ağır ağır kaynatılıyor. Hazırlanan Bucak salebi, kendine özgü aroması ve kıvamıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen Bucak salebi, kış aylarında sıcak içecek olarak, yaz aylarında ise dondurma yapımında kullanılıyor.
SALEBİN SAĞLIĞA YARARLARI
Salep, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa sunduğu sayısız faydayla da dikkat çekiyor. İşte salebin öne çıkan yararları:
1. Sindirim Sistemi Desteği
Mide rahatsızlıklarını hafifletir, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara iyi gelir.
Bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık sorununu çözmeye yardımcı olur.
2. Bağışıklık Güçlendirici
Salep, içeriğindeki besin maddeleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler.
Vücudu hastalıklara karşı korur ve genel enerji seviyesini artırır.
3. Cilt Sağlığına Katkı
Ciltteki iltihapları hafifletir, yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
Cilt kuruluğunu giderir ve cilt sağlığını destekler.
4. Enerji ve Metabolizma Desteği
Yüksek kalori içeriğiyle yorgunluğu giderir, halsizliği önler.
Metabolizmayı hızlandırarak vücuda ekstra enerji sağlar.
5. Doğal Afrodizyak
Geleneksel olarak cinsel gücü artırıcı etkileri olduğuna inanılır.
6. Soğuk Algınlığı ve Boğaz Rahatlatıcı
Boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletir, soğuk algınlığına iyi gelir.
Kuru havaların etkilerini azaltarak boğazı nemlendirir.
7. Kilo Kontrolüne Yardımcı
Tok tutucu etkisi sayesinde kilo kontrolüne destek olur.
8. Adet Döneminde Rahatlatıcı
Adet sancılarını hafifletir ve düzensizlikleri düzenlemeye yardımcı olabilir.