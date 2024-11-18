Ünlü Yoğurt Markasında Skandal: Tüm Marketlerden Toplatılıyor

Türkiye ve dünya genelinde geri çağırılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak Fransa'da Kayola markasına ait bazı yoğurtların içinden cam, metal veya plastik parçalar çıktığı belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ünlü Yoğurt Markasında Skandal: Tüm Marketlerden Toplatılıyor - Resim: 1

Fransa'da Kayola markasına ait bazı yoğurtların içinden yabancı cisimler çıktı. Bunun üzerine ürünler geri çağrıldı. Özellikle “Brebis Sütlü Yoğurt – Kestane Püresi Üzeri” adlı ürün, sağlık riski oluşturabileceği nedeniyle tüm marketlerden toplatıldı. Söz konusu yoğurtlar, 3701002411678 GTIN kodu ve V3 parti numarası ile satışa sunulmuştu.

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Ünlü Yoğurt Markasında Skandal: Tüm Marketlerden Toplatılıyor - Resim: 2

CAM, METAL VE PLASTİK PARÇALARI TESPİT EDİLDİ

rand Frais ve Fresh mağazalarında satılan Kayola markalı bu yoğurtlarda yapılan incelemelerde bazı yoğurtların içinden cam, metal veya plastik parçalar tespit edildi. Bu nedenle, belirtilen ürünün kullanılmaması yönünde uyarı yapıldı.

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Ünlü Yoğurt Markasında Skandal: Tüm Marketlerden Toplatılıyor - Resim: 3

İADE VE DEĞİŞİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Riskli ürünü satın alan kişi, 20 Kasım 2024'e kadar mağazalara başvurarak iade işlemi yapabilir veya ürün değişimi talep edebilir. Ayrıca geri çağrılan ürünlerle ilgili detaylı bilgilere, Fransa'da sanayi güvenliği için kurulan Rappel Conso platformu üzerinden ulaşılabilir.

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