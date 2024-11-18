Ünlü Yoğurt Markasında Skandal: Tüm Marketlerden Toplatılıyor

CAM, METAL VE PLASTİK PARÇALARI TESPİT EDİLDİ

rand Frais ve Fresh mağazalarında satılan Kayola markalı bu yoğurtlarda yapılan incelemelerde bazı yoğurtların içinden cam, metal veya plastik parçalar tespit edildi. Bu nedenle, belirtilen ürünün kullanılmaması yönünde uyarı yapıldı.