Ünlü Yoğurt Markasında Skandal: Tüm Marketlerden Toplatılıyor
Türkiye ve dünya genelinde geri çağırılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak Fransa'da Kayola markasına ait bazı yoğurtların içinden cam, metal veya plastik parçalar çıktığı belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da Kayola markasına ait bazı yoğurtların içinden yabancı cisimler çıktı. Bunun üzerine ürünler geri çağrıldı. Özellikle “Brebis Sütlü Yoğurt – Kestane Püresi Üzeri” adlı ürün, sağlık riski oluşturabileceği nedeniyle tüm marketlerden toplatıldı. Söz konusu yoğurtlar, 3701002411678 GTIN kodu ve V3 parti numarası ile satışa sunulmuştu.
CAM, METAL VE PLASTİK PARÇALARI TESPİT EDİLDİ
rand Frais ve Fresh mağazalarında satılan Kayola markalı bu yoğurtlarda yapılan incelemelerde bazı yoğurtların içinden cam, metal veya plastik parçalar tespit edildi. Bu nedenle, belirtilen ürünün kullanılmaması yönünde uyarı yapıldı.
İADE VE DEĞİŞİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Riskli ürünü satın alan kişi, 20 Kasım 2024'e kadar mağazalara başvurarak iade işlemi yapabilir veya ürün değişimi talep edebilir. Ayrıca geri çağrılan ürünlerle ilgili detaylı bilgilere, Fransa'da sanayi güvenliği için kurulan Rappel Conso platformu üzerinden ulaşılabilir.