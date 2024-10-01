Ünlü Yatırımcı Uyardı, İbre Kırmızıya Döndü Büyük Kriz Olacak! Daha Önceki Krizleri de Bilmişti

Daha önce 2000 ve 2008 ekonomik krizlerini öngören ünlü yatırımcı John Hussman mevcut piyasa koşullarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde yeni bir ekonomik krize zemin hazırladığını aktardı. İşte tüm detaylar…

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Ünlü Yatırımcı Uyardı, İbre Kırmızıya Döndü Büyük Kriz Olacak! Daha Önceki Krizleri de Bilmişti - Resim: 1

ABD'li ekonomist ve yatırımcı John Hussman, mevcut piyasa koşullarını değerlendirerek ABD borsalarının tarihindeki üçüncü büyük spekülatif balonla karşı karşıya olduğunu belirtti. Daha önce 2000 ve 2008 yıllarındaki krizleri öngörmüş olan Hussman, 2022'nin başlarından itibaren piyasaların büyük bir zirve formasyonu yaşadığını vurguladı.

PİYASADAKİ RALLİ ALDATICI

Hussman, S&P 500'ün yaklaşık %60'lık bir artış gösterdiği bu dönemde, rallinin yanıltıcı olduğunu savunuyor. Piyasanın rekor seviyelere ulaşmasına rağmen, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimleri ve ekonomide yumuşak iniş beklentilerine karşı uyarıda bulunuyor. Ona göre, piyasanın genel durumu, risklerin arttığını ve değerlemelerin 2022 zirvelerine yaklaştığını gösteriyor.

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