Ünlü Yatak Markası İflas Etti: 120'den Fazla Mağazası Vardı
Almanya’nın köklü yatak perakende şirketlerinden Matratzen Direct AG, ekonomik zorluklara yenik düşerek ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. 120’den fazla mağazası bulunan şirketin yüzlerce çalışanı işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel ekonomik kriz, etkisini Avrupa genelinde derinleştirirken, Almanya’da da şirket iflaslarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez haber, 1929’da Köln’de kurulan ve 120’den fazla mağazasıyla faaliyet gösteren ünlü yatak devi Matratzen Direct AG’den geldi. Pandemi sonrası artan ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyon ve tüketici harcamalarındaki düşüş, şirketi ikinci kez iflas başvurusu yapmaya itti.
İKİNCİ İFLAS DALGASI
Daha önce 2017 yılında da benzer bir süreçten geçen şirket, o dönem 80 mağazasını kapatıp İsviçre’deki operasyonlarını durdurarak yeniden yapılanma yoluna gitmişti. Ancak mevcut ekonomik koşullar bu kez daha zorlayıcı oldu. Şirket, yeniden yapılanma için Köln İdare Mahkemesi'ne başvurdu ve mahkeme tarafından "kendi yönetimi altında iflas süreci" yürütmesine izin verildi.
ÇALIŞANLAR DİKEN ÜSTÜNDE
Şirketin 300’den fazla çalışanı için kısa vadede iflas ödeneği sağlanacağı açıklandı. Ancak uzun vadeli istihdamın korunabilmesi için yeni yatırımcıların bulunması şart. Şu ana kadar tüm mağazaların kapatılacağına dair net bir karar alınmadı. Buna karşın, yeniden yapılandırma sürecinde bazı şubelerin kapanabileceği ifade ediliyor.
KARAR AY ORTASI NETLEŞECEK
Mahkeme, şirketten 10 gün içerisinde bir ön rapor sunmasını talep etti. Yöneticiler ise sürece umutla yaklaşıyor. Yapılan açıklamada, "Eğer yeni yatırımcılarla anlaşabilirsek, Matratzen Direct AG’yi yeniden ayağa kaldırabiliriz" ifadelerine yer verildi. Şirketin geleceği, nisan ayının ortasında netlik kazanacak.