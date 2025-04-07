Ünlü Yatak Markası İflas Etti: 120'den Fazla Mağazası Vardı

ÇALIŞANLAR DİKEN ÜSTÜNDE

Şirketin 300’den fazla çalışanı için kısa vadede iflas ödeneği sağlanacağı açıklandı. Ancak uzun vadeli istihdamın korunabilmesi için yeni yatırımcıların bulunması şart. Şu ana kadar tüm mağazaların kapatılacağına dair net bir karar alınmadı. Buna karşın, yeniden yapılandırma sürecinde bazı şubelerin kapanabileceği ifade ediliyor.

KARAR AY ORTASI NETLEŞECEK

Mahkeme, şirketten 10 gün içerisinde bir ön rapor sunmasını talep etti. Yöneticiler ise sürece umutla yaklaşıyor. Yapılan açıklamada, "Eğer yeni yatırımcılarla anlaşabilirsek, Matratzen Direct AG’yi yeniden ayağa kaldırabiliriz" ifadelerine yer verildi. Şirketin geleceği, nisan ayının ortasında netlik kazanacak.