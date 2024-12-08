Ünlü Türk Firması Resmen İflas Bayrağını Çekti: Konkordato Talebi Reddedildi

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Alınan kararda, "Davacı Bursa Ticaret Siciline kayıtlı 114290 Sicil Numarasında kayıtlı Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 4/12/2024 tarih ve saat 14:33 itibariyle iflasına ( tasfiye usulünün basit tasfiye olarak belirlenmesine) iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesine, konkordato komiseri Nesrin Beşe'nin görevinin sonlandırılmasına, mahkememizce konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.