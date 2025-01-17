Ünlü Tereyağı Markasında Zehirli Bakteri Çıktı: Marketlerden Tek Tek Toplatılıyor

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR, BELİTRİLERİ NELERDİR?

Listeria, besinlerle bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir bakteridir. Özellikle hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler bu bakteriden daha çok etkilenir. Listeria enfeksiyonu, hafif ateş ve baş ağrısı gibi belirtilerle başlayabilir ancak menenjit, ensefalit ve septisemi gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yol açabilir. Hamile kadınlarda ise düşük, erken doğum veya bebekte kalıcı hasarlara neden olabilir.



