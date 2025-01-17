Ünlü Tereyağı Markasında Zehirli Bakteri Çıktı: Marketlerden Tek Tek Toplatılıyor
Dünyada ve Türkiye'de geri çağırma ürünlerine yeni bir ürün daha eklendi. Son olarak Croc du Merle marka tereyağlarında Listeria bakterisi tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da satılan Croc du Merle marka tereyağlarında Listeria bakterisi tespit edilmesi üzerine, ürünlerin geri çağrılması kararı alındı. 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında üretilen ve son kullanma tarihi 06/02/2025 olan Croc du Merle marka tereyağlarında tespit edilen Listeria bakterisi nedeniyle, ürünlerin tüketimi durduruldu. Fransız yetkililer, bu ürünü satın alan tüketicileri ürünü tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazaya iade etmeleri konusunda uyardı.
LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR, BELİTRİLERİ NELERDİR?
Listeria, besinlerle bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir bakteridir. Özellikle hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler bu bakteriden daha çok etkilenir. Listeria enfeksiyonu, hafif ateş ve baş ağrısı gibi belirtilerle başlayabilir ancak menenjit, ensefalit ve septisemi gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yol açabilir. Hamile kadınlarda ise düşük, erken doğum veya bebekte kalıcı hasarlara neden olabilir.
Listeria enfeksiyonunun belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishale benzer sindirim sorunları yer alabilir. Enfeksiyonun kuluçka süresi 8 haftaya kadar uzayabileceğinden, tüketicilerin kontamine ürünlerden sonra 8 hafta içinde herhangi bir belirti göstermeleri durumunda hızla bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilmektedir.