Ünlü Tekstil Firması Satıldı! Yeni Sahipleri Şoke Etti

Boydak Holding'in bir parçası olarak kurulan ve 30 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Doqu Home, ev tekstilinde yatak odası, banyo, bebek tekstili ve aksesuarlar üretimi ile tedarikinde faaliyet gösteriyordu. 2019 yılında önemli bir yatırımla kurulan şirket, kısa sürede büyük bir pazar payı elde etti. Ancak, ekonomik koşullardaki değişim ve yönetimsel kararlar sonucunda, 8 Mart'ta TMSF tarafından ihale usulüyle satışa sunuldu.

TMSF tarafından gerçekleştirilen ihale süreci, geniş çaplı bir değerlendirme ve onay sürecinden geçti. İhale, TMSF fon kurulu ve Rekabet Kurumu tarafından onaylandıktan sonra, Anadolu Güçbirliği Holding tarafından kazanıldı. Bu önemli satış, Egeli iş insanlarının oluşturduğu Anadolu Güçbirliği Holding için büyük bir yatırım fırsatı sundu.

Doqu Home’un yeni sahipleri, bu satın alma ile birlikte sadece tekstil sektöründe değil, aynı zamanda diğer çeşitli sektörlerde de genişlemeyi hedefliyor. Anadolu Güçbirliği Holding, tekstil alanındaki yatırımlarının yanı sıra, turizm, bankacılık, marketçilik, inşaat ve taahhüt gibi farklı alanlarda da faaliyet göstermeyi planlıyor. Şirket, büyük ihalelere katılma ve dış ticaret alanında da adından söz ettirecek projelerle sektördeki etkisini artırmayı amaçlıyor.

Doqu Home’un sahip değişikliği ve bu süreçteki gelişmeler, sektörde geniş yankı uyandırırken, Anadolu Güçbirliği Holding’in stratejik hamleleri ve yatırım planları da dikkatle takip ediliyor.