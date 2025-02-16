Ünlü Tekstil Devi İflas Etti! 533 Mağazasını Birden Kapatıyor
ABD merkezli ünlü tekstil markası Joann Fabrics, sektörde büyük bir şok etkisi yaratan bir karara imza attı. En büyük el işi ve kumaş mağazalarından biri olan şirket, 533 mağazasını kapatma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan ve yeniden yapılanma sürecine giren Joann Fabrics, mağazalarını kapatma kararını duyurdu. Şirketin bu hamlesi, giyim sektöründe büyük bir yankı uyandırdı. ABD’nin önde gelen tekstil markalarından biri olan Joann Fabrics, geçtiğimiz yıl iflas başvurusunda bulunmuş, ardından kısa süre içinde toparlanarak iflas sürecinden çıkmıştı.
533 MAĞAZASI KAPANACAK
Ancak, son dönemde finansal olarak toparlanamayan şirket, yeniden küçülme yoluna gitme kararı aldı. Şirket, 533 mağazasını kapatarak piyasa koşullarına uyum sağlamayı hedefliyor.
MAĞAZA KAPANIŞLARININ NEDENİ
Joann Fabrics, mağaza kapanışlarının, pazar koşullarına daha uygun hale gelmek ve finansal sıkıntıları aşmak amacıyla alınan zorunlu bir adım olduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasında, mağazaların kapanmasının stratejik bir karar olduğu ve yeniden yapılanma süreciyle uyumlu olduğu vurgulandı.