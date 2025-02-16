Ünlü Tekstil Devi İflas Etti! 533 Mağazasını Birden Kapatıyor

MAĞAZA KAPANIŞLARININ NEDENİ

Joann Fabrics, mağaza kapanışlarının, pazar koşullarına daha uygun hale gelmek ve finansal sıkıntıları aşmak amacıyla alınan zorunlu bir adım olduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasında, mağazaların kapanmasının stratejik bir karar olduğu ve yeniden yapılanma süreciyle uyumlu olduğu vurgulandı.