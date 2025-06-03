Ünlü Teknoloji Devinde Deprem: Acil Küçülmeye Gidiyor! Yüzlerce Kişiyi Çıkaracak
Yapay zeka yatırımlarını sürdüren teknoloji devi, maliyetleri dengelemek adına 300’den fazla çalışanını daha işten çıkardı. Geçen ay 6 bin kişiyi işten çıkaran şirket, "dinamik pazar koşullarına uyum" gerekçesiyle yeniden küçülmeye gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka yatırımlarıyla gündemde olan teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 6 bin kişilik iş gücü azaltımının ardından, bu hafta 300’den fazla çalışanını daha işten çıkardı. Şirket, bu adımın dinamik pazar koşullarına uyum sağlama amacı taşıdığını belirtti.
YENİ DALGA, ÖNCEKİ KESİNTİYE EK OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, son işten çıkarmaların geçtiğimiz ay kamuoyuyla paylaşılan 6 bin kişilik kapsamlı iş gücü düzenlemesine ek olduğu ifade edildi. Şirketin açıklamasına göre bu karar, küresel ölçekte değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak adına alınan organizasyonel yapılandırma sürecinin bir parçası.
YAPAY ZEKA SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR, İŞ GÜCÜ AZALIYOR
Teknoloji dünyası yapay zeka odaklı dönüşüm sürecinden geçerken, bu değişim iş gücünü de doğrudan etkiliyor. Microsoft’un yanı sıra Meta ve Salesforce gibi büyük teknoloji firmaları, yazılım geliştirme ve operasyonel süreçlerde yapay zekâ araçlarının verimliliği artırdığını, bu durumun bazı görev tanımlarının yeniden şekillenmesine neden olduğunu vurguladı.
Geçen ay yapılan işten çıkarmalarda en fazla etkilenen grubun yazılım mühendisleri olduğu aktarılmıştı. Bu haftaki kesintilerin hangi birimleri kapsadığı ise henüz açıklanmadı.
KÜRESEL ÇALIŞAN SAYISI 228 BİNİ AŞTI
Haziran 2024 itibarıyla Microsoft’un dünya genelinde yaklaşık 228 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyor. Bu çalışanların yüzde 55’i ABD merkezli olarak görev yapıyor.