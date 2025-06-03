Ünlü Teknoloji Devinde Deprem: Acil Küçülmeye Gidiyor! Yüzlerce Kişiyi Çıkaracak

YAPAY ZEKA SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR, İŞ GÜCÜ AZALIYOR

Teknoloji dünyası yapay zeka odaklı dönüşüm sürecinden geçerken, bu değişim iş gücünü de doğrudan etkiliyor. Microsoft’un yanı sıra Meta ve Salesforce gibi büyük teknoloji firmaları, yazılım geliştirme ve operasyonel süreçlerde yapay zekâ araçlarının verimliliği artırdığını, bu durumun bazı görev tanımlarının yeniden şekillenmesine neden olduğunu vurguladı.

Geçen ay yapılan işten çıkarmalarda en fazla etkilenen grubun yazılım mühendisleri olduğu aktarılmıştı. Bu haftaki kesintilerin hangi birimleri kapsadığı ise henüz açıklanmadı.