Ünlü Tavuk Markasının İçinde Tespit Edildi: Marketlerde Satışı Durduruldu

İngiltere’nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Aldi, tüketicileri yakından ilgilendiren bir geri çağırma kararı aldı. Plastik parçacıkları içerdiği belirlenen bir tavuk ürününün acilen raflardan kaldırıldığı duyuruldu. Gıda Standartları Ajansı (FSA), ürünü tüketmenin boğulma riski oluşturabileceği konusunda kamuoyunu uyardı.

PLASTİK PARÇACIKLARI TESPİT EDİLDİ

Aldi’nin satışa sunduğu Chicken Cooked Meat Trimmings (400 gram) adlı ürün, içinde plastik kalıntı bulunabileceği gerekçesiyle geri çağrılıyor. BM Foods Ltd. tarafından üretilen ürünün parti kodu 50328453 olup, son tüketim tarihi 4 Temmuz 2025 olarak belirtiliyor.

Söz konusu ürün yalnızca Aldi'de değil, aynı kategoride Tesco, Lidl, Asda, Morrisons ve Sainsbury’s gibi büyük zincirlerin ürünleriyle de rekabet eden bir segmentte yer alıyordu.