Ünlü Tavuk Markasının İçinde Tespit Edildi: Marketlerde Satışı Durduruldu
İngiltere’de Aldi marketlerinden satılan tavuk ürününde plastik parçaları tespit edilmesi üzerine acil geri çağırma başlatıldı. Uzmanlar, ürünün tüketilmesinin boğulma riski oluşturduğunu belirterek tüketicilere iade çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere’nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Aldi, tüketicileri yakından ilgilendiren bir geri çağırma kararı aldı. Plastik parçacıkları içerdiği belirlenen bir tavuk ürününün acilen raflardan kaldırıldığı duyuruldu. Gıda Standartları Ajansı (FSA), ürünü tüketmenin boğulma riski oluşturabileceği konusunda kamuoyunu uyardı.
PLASTİK PARÇACIKLARI TESPİT EDİLDİ
Aldi’nin satışa sunduğu Chicken Cooked Meat Trimmings (400 gram) adlı ürün, içinde plastik kalıntı bulunabileceği gerekçesiyle geri çağrılıyor. BM Foods Ltd. tarafından üretilen ürünün parti kodu 50328453 olup, son tüketim tarihi 4 Temmuz 2025 olarak belirtiliyor.
Söz konusu ürün yalnızca Aldi'de değil, aynı kategoride Tesco, Lidl, Asda, Morrisons ve Sainsbury’s gibi büyük zincirlerin ürünleriyle de rekabet eden bir segmentte yer alıyordu.
FSA'DAN BOĞULMA RİSKİNE KARŞI AÇIKLAMA
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), tavuk ürününde tespit edilen plastik parçalarının boğulma riskine yol açabileceğini ve bu durumun gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini duyurdu. Ajans, ürünü satın alan tüketicilerin kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı.
TAM ÜCRET İADESİ YAPILACAK
Aldi yetkilileri, tüm mağazalarda geri çağırma uyarılarını yayınladıklarını ve müşterileri bilgilendirdiklerini açıkladı. Ürünü satın alan tüketicilerin, fiş ibrazı zorunluluğu olmadan en yakın Aldi mağazasına giderek ürünü iade edebileceği ve tam ücret iadesi alabileceği belirtildi.
PEŞ PEŞE GELEN GERİ ÇAĞIRMALAR
Aldi’nin aldığı bu karar, kısa süre önce Unilever UK tarafından yapılan benzer bir geri çağırmanın ardından geldi. Unilever, Wall’s markasına ait Mini Milk dondurmalarını içerik etiketlerinde belirtilmeyen süt, antep fıstığı, yer fıstığı ve soya gibi alerjenler nedeniyle piyasadan çekmişti.